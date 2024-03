Wer Zeppelin hört, der denkt an Luftschiffe und Männer. Männer wie Graf Zeppelin, Alfred Colsman, Hugo Eckener, Ludwig Dürr, Ernst Lehmann und andere. Namen von Frauen, die bei der Entwicklung der Luftschiffe und des Unternehmens eine Rolle spielten, sind weitgehend unbekannt. Zum Weltfrauentag am Donnerstag, 7. März, rückt das Zeppelin-Museum diese in den Mittelpunkt.

Nur wenig ist über die Rolle der Frauen beim Bau der ersten Zeppeline bekannt. (Foto: Zeppelin Museum )

Barbara Waibel, Leiterin des Archivs im Zeppelin Museum, hat sich in den Archivbeständen auf die Suche nach den Frauen bei Zeppelin gemacht. Die spannende Rolle der Frauen beleuchtet sie in ihrem Vortrag „Cherchez les Femmes - Frauen bei Zeppelin“ am Donnerstag, 7. März, ab 18 Uhr.

Im Medienraum des Zeppelin Museums zeichnet Waibel anhand von umfangreichem Bild- und Quellenmaterial die wechselhafte und vielschichtige Geschichte des Zeppelin-Konzerns nach. Besucher zahlen so viel, wie ihnen die Veranstaltung Wert ist.