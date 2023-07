Zeppelin–Museum begrüßt siebenmillionsten Besucher

In der Bodenseeregion und im Zeppelin–Museum startet mit den deutschlandweiten Sommerferien die touristische Hochsaison und somit auch die besucherstärkste Zeit. Zu Beginn des Saisonauftakts konnte das Zeppelin–Museum vor Kurzem ein ganz besonderes Highlight feiern: Seit seiner Eröffnung im Hafenbahnhof vor 27 Jahren durfte es seinen siebenmillionsten Besucher begrüßen.

Vor 27 Jahren eröffnete das Zeppelin–Museum am 2. Juli 1996 im Hafenbahnhof in Friedrichshafen zum ersten Mal seine Türen. Seither konnte das Museum in besucherstarken Jahren bis zu 250.000 Besucher verzeichnen. Nun ist ein weiterer Meilenstein erreicht: Am Donnerstag, 13. Juli, wurde nun mit Herrn Knees der siebenmillionste Besucher gezählt. Familie Knees aus Köln macht gerade in Langenargen Urlaub und hat das Zeppelin–Museum zum ersten Mal besucht. Neben der Begrüßung durch Claudia Emmert gab es auch ein paar Überraschungen aus dem Museumsshop, wie das Magazin des Zeppelin–Museums, verschiedene Socken für Groß und Klein, Schlüsselanhänger und ein Kinderbuch.

In über 80 Wechselausstellungen entwickelte sich das Zeppelin–Museum seit seiner Eröffnung im Hafenbahnhof von einem Ort des Sammelns und Bewahrens hin zu einem Kompetenzzentrum für Provenienzforschung, die Geschichte der Luftschifffahrt und gesellschaftlich relevante Zukunftsfragen. Die steigenden Besucherzahlen und die schnelle Erholung nach der pandemiebedingten Schließung bestätigen diese Entwicklung. Darüber freut sich auch Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin–Museums: „Dass sich unsere Besucherzahlen nach der Corona–Pandemie so schnell auf das Vorgangsniveau zurückentwickelt haben, freut mich sehr. Dass wir darüber hinaus mit unseren Besucherzahlen in Baden–Württemberg im letzten Jahr auf Platz vier aller Museen lagen, ist für mich ein voller Erfolg. Umso mehr freut es mich, dass wir heute unseren siebenmillionsten Besucher mit seinen beiden Söhnen bei uns begrüßen durften.“

Familie Knees freute sich sehr über die schöne Überraschung und machte sich mit dem Museumskoffer für Kinder auf den Weg in die Ausstellungen des Zeppelin–Museums. Danach geht es für sie weiter ins Kino und morgen dann zurück nach Köln.