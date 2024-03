Die größte Mälzerei der Welt gebaut, den höchsten Umsatz der Firmengeschichte erzielt, beim Ertrag vor Steuern ein Plus von 220 Prozent erreicht - es ist im Jahr 2023 mehr als gut gelaufen bei Zeppelin Systems, dem Anlagenbau des Stiftungskonzerns.

Vertrag mit Markus Vöge verlängert

Zu den Bilanzzahlen passt die Nachricht, dass der Vertrag mit Geschäftsführer Markus Vöge verlängert worden ist. Gut für die Stadt: Der Konzern zahlt 2024 eine Sonderdividende.

Mit 519 Millionen Euro trug der in Friedrichshafen beheimatete Anlagenbau im vergangenen Jahr gut 13 Prozent zum Gesamtumsatz des Zeppelinkonzerns bei - und erzielte den höchsten Umsatz der Firmengeschichte. Der Gewinn vor Steuern kletterte um sage und schreibe 220 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 15,2 Millionen Euro.

Ein Grund hierfür: Im Jahr 2022 war eine große Siloanlage, die in Russland aufgebaut werden sollte, wegen der Sanktionen gegen das kriegführende Land abgeschrieben worden. Im Jahr darauf fand sich für die bereits produzierte Anlage ein Abnehmer in Kasachstan und der Türkei.

Hoch hinaus: Zeppelin Systems plant und baut Siloanlagen wie diese. (Foto: Zeppelin GmbH )

Weitere Großaufträge waren der Bau der größten Mälzerei der Welt in Brasilien und eine Anlage zur Polyethylen-Herstellung in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 29 Silos wurden dort errichtet auf einer Fläche, die fast so groß ist wie drei Fußballfelder. 100 Zeppeliner arbeiteten vor Ort auf einer Baustelle, auf der bis zu 5000 Menschen zugange waren.

Großaufträge sorgen für Bilanzausschläge

Das Volumen beider Aufträge umfasst jeweils einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Solche Großaufträge führen beim Anlagenbau immer wieder zu Ausschlägen in der Bilanz, je nachdem wann die Projekte abgerechnet werden.

Folglich ist Konzernchef Peter Gerstmann auch nicht allzu bange angesichts der Tatsache, dass der Auftragseingang für die Sparte im vergangenen Jahr um 19 Prozent zurückgegangen ist. „Damit liegen wir wieder auf normalem Niveau“, sagte er bei der Bilanzpresskonferenz am Donnerstag.

Fast 1900 Mitarbeiter bei Zeppelin Systems

Um 200 gestiegen ist die Zahl der Mitarbeiter von Zeppelin Systems weltweit auf jetzt knapp 1900, davon knapp 1000 in Deutschland und knapp 600 in Friedrichshafen.

Nachhaltigkeit steht laut Konzern bei der Sanierung der Ludwig-Dürr-Halle im Mittelpunkt, dem Herzstück der Produktion am Bodensee. 8000 Quadratmeter Außenwand werden gedämmt und mit einer Photovoltaikanlage versehen.

Energieersparnis: 50 Prozent

Energieersparnis laut Zeppelin: rund 50 Prozent. Die Arbeiten sollen spätestens im Januar 2015 abgeschlossen sein.

Bereits fertig ist eine neue Logistikhalle mit einer Grundfläche von gut 3300 Quadratmetern. Auch auf ihrem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage.

Aufsichtsrat entscheidet einstimmig

Der Aufsichtsrat der Zeppelin GmbH hat einstimmig die vorzeitige Vertragsverlängerung von Markus Vöge als Geschäftsführer der Zeppelin Systems GmbH um fünf Jahre beschlossen. Der promovierte Diplom-Ingenieur ist seit 1. Februar 2022 im Amt.

Vertrag vorzeitig verlängert: Markus Vöge. (Foto: Zeppelin GmbH )

Nach mehreren Wechseln in der Chefetage des Anlagenbaus sei mit Vöge Beständigkeit und eine neue Strategie eingezogen, schreibt Zeppelin. „Jetzt geht es darum, das Unternehmen durch weitreichende Internationalisierungsstrategien langfristig globaler aufzustellen“, sagt der Anlagenbau-Chef.

Zehn Millionen Euro Sonderdividende

Gute Nachrichten für die Stadt und ihre Bewohner gab es bei der Vorstellung der Bilanzzahlen auch. Der Zeppelin-Konzern, der der städtischen Zeppelin-Stiftung gehört, zahlt in diesem Jahr nicht nur die reguläre Dividende von 18 Prozent des Gewinns nach Steuern, Zinsen und Ausschüttungen an Tochterunternehmen, sondern auch zehn Millionen Sonderdividende.

Anlass laut Konzernchef Gerstmann: die Feiern zur seit 70 Jahren bestehenden Partnerschaft mit dem US-Baumaschinenhersteller Caterpillar. Somit fließen 27,7 Millionen Euro in den Haushalt der Stiftung.

„Kein Anspruch auf dauerhaft höhere Dividenden“

Dass Zeppelin und das Schwesterunternehmen ZF 2024 mehr ausschütten als regulär vorgesehen, begründe aber keinen Anspruch auf dauerhaft höhere Dividenden, sagte Gerstmann. Sonderdividenden habe es in der Vergangenheit immer wieder gegeben, aber auch wirtschaftlich schwierige Jahre, in denen die Stadt komplett auf eine Ausschüttung verzichtet habe.