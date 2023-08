Das Zeltlager Seemoos ist in der Nacht auf Freitag vorsorglich evakuiert worden. Aufgrund des Gewitters am Donnerstagabend und der Vorhersage von weiteren Gewittern in der Nacht kamen 236 Kinder und 57 Betreuerinnen und Betreuer in der Sporthalle der Bodenseeschule unter, wie die Stadt Friedrichshafen mitteilt. Verletzt wurde demnach niemand.

Nach dem Gewitter am Donnerstagabend habe es für die Nacht weitere Unwetterwarnungen der Stufe 3 gegeben. Bei einer Unwetterwarnung der Stufe 3 ist mit den Organisatoren als Vorsichtsmaßnahme vereinbart, dass die Kinder aus den Zelten in Schutzräumen (beispielsweise den Waschraum) untergebracht werden, schreibt die Stadt.

Feuerwehr bringt Kinder in die Turnhalle

Um zu verhindern, dass die Kinder während der Nacht mehrmals geweckt und von den Zelten in die Schutzräume umziehen müssen, wurde gemeinsam mit der Feuerwehr Friedrichshafen entschieden, sie vorsorglich in der Turnhalle der Bodenseeschule unterzubringen. Einige Eltern holten ihre Kinder laut Mitteilung der Stadt ab, weil das Zeltlager planmäßig sowieso am Freitag endet.

Die Feuerwehr Friedrichshafen brachte die Kinder und dann die Betreuerinnen und Betreuer mit Mannschaftstransportfahrzeugen vom Zeltlager in die Bodenseeschule gebracht. Um kurz nach Mitternacht waren laut Stadt alle Kinder und die Betreuerinnen und Betreuer in der Turnhalle der Bodenseeschule.

Helfer bauten Feldbetten auf

Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerkes Friedrichshafen (THW), des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Johanniter hatten in der Turnhalle Feldbetten aufgebaut. Die Feuerwehr Friedrichshafen war mit 17 Einsatzkräften und mehreren Mannschaftsfahrzeugen im Einsatz. Unterstützt wurden sie von 29 Einsatzkräften des DRK und der Johanniter der Ortsvereine Friedrichshafen und Tettnang sowie 17 Einsatzkräften des THW Friedrichshafen.