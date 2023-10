Zeitschrift für Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung erschienen

Die sechste Ausgabe der Zeitschrift „Engagiert in Friedrichshafen“ informiert einmal mehr über das vielfältige freiwillige Engagement und die Bürgerbeteiligung in Friedrichshafen mit Berichten, Interviews und Portraits auf 55 Seiten. Die Zeitschrift ist unter anderem im Rathausfoyer und online unter www.engagement.friedrichshafen.de zu finden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Vorgestellt werden freiwillig engagierte Menschen und Hauptamtliche, die über ihre Arbeit berichten. Die aktuelle Ausgabe legt den Fokus auf die Herausforderungen und gleichzeitig auf das Bereichernde von Ehrenämtern, freiwilligem Engagement und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungsprozessen.

Welche Hürden brachten die letzten Jahre mit sich? Wie fühlt sich Engagement heute an? Ehrenamtliche oder Hauptamtliche der Lebenshilfe, des Schulsanitätsdienstes, des ökumenischen Asylkreises, des Vereins SeeSat, des Drachenboot-Teams im VfB, des Indischen Vereins Namaste und viele weitere berichten über ihre Motivation, über Wissenswertes und Unerwartetes. Auch das vielfältige Engagement in den Ortschaften und Stadtteilen wird vorgestellt und Erster Bürgermeister Fabian Müller spricht im Interview über Standards und Grundsätzliches bei der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.

Die Zeitschrift liegt unter anderem im Rathausfoyer am Adenauerplatz, im Technischen Rathaus am Eingang, im Bürgeramt Fischbach und in den Ortsverwaltungen aus. Informationen und eine postalische Zustellung der Zeitschrift kann man wie folgt erfragen: Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt: [email protected] und Bürgerbeteiligung: [email protected].