Zeitplan für Bau der Fischbacher Bahnunterführung steht

Für den Bau der Unterführung am Fischbacher Bahnhof hat Dietmar Nützenadel der Fischbacher Runde in ihrer Sitzung am Dienstag endlich einen konkreten Zeitplan nennen können. Im Frühjahr 2026 soll es mit dem Bau losgehen.

Das Thema beschäftigt die Fischbacher seit Jahren: Wann kommt die Unterführung am Fischbacher Bahnhof? Jetzt konnte Dietmar Nützenadel vom Leitungsteam der Fischbacher Runde konkrete Meilensteine nennen. Ende 2023 soll die Planfeststellung beim Regierungspräsidium vorliegen und im Mai 2025 die rechtskräftige Planfeststellung erfolgen. Im September 2025 geht es an die Vorbereitung und im Frühjahr 2026 soll dann die Unterführung gebaut werden.

Aufzug ist auch geplant

Im südlichen Bereich wird es eine in runder Form gehaltene Treppe geben. Im Norden führt der Zugang zur Hohentwielstraße. Für die Rollstuhlfahrer und Fahrräder gibt es einen Aufzug, damit sie die Unterführung bequem nutzen können.

Rückbau der B 31 dauert noch

Mit einem weiteren ersehnten Bauprojekt, dem Rückbau der B 31, beschäftigte sich die Runde. Geplant ist, die Verkehrssituation in einem ersten Schritt provisorisch weiter zu entspannen. So wurden zum Beispiel ein möglicher Kreisel und weitere verkehrsberuhigende Umbauten vorgestellt. Derzeit ruht das Vorhaben jedoch. Die Stadtverwaltung habe derzeit keine Kapazitäten frei, um dieses für die Bevölkerung so wichtige Thema anzugehen.

Mehr Fahrten für Fischbach

Um den ÖPNV und den Fischbacher Fahrplan ging es im Vortrag von Horst Schauerte, Geschäftsführer der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH. Grundsätzlich führte er aus, dass es Verbesserungen in ganz Friedrichshafen geben solle: Mit einer neuen Busflotte werden Linien neu geordnet und harmonisiert, der Abendverkehr verbessert, die Taktungen besser angepasst. Für Fischbach ist konkret geplant, vier Fahrten nach Markdorf pro Stunde möglich zu machen. Auch hier soll der Abendverkehr verbessert werden. So führt dann die neue Linie X12 alle 30 Minuten von Friedrichshafen über Fischbach nach Markdorf. Zusätzlich wird der Schülerverkehr für alle geöffnet, die Busse fahren dann auch weiter bis zum Stadtbahnhof.

Kritik am Zustand des Gartens im Kindergarten

Etliche Anregungen kamen in der Bürgerfragestunde. Ein Vertreter des Kirchengemeinderats Sankt Magnus regte an, regelmäßig einen Mittagstisch anzubieten. Er bat die Vereine um Unterstützung. Zwei Elternbeiräte vom Kindergarten Arche Noah machten auf die schlechte Gartengestaltung aufmerksam. Nur die Hälfte sei renoviert und einige Geräte nicht in Ordnung. Es sei seit 2019 nichts mehr passiert und das Außengelände sehr schlecht nutzbar. Die Stadtverwaltung sei informiert und die Hoffnung ruhe jetzt auf dem neuen Pfarrer.

Neue Gesichter im Leitungsteam

Eine Neubesetzung gab es im Leitungsteam der Fischbacher Runde. Berthold Sterk scheidet aus. Dietmar Nützenadel dankte ihm herzlich für sein großes Engagement. Neu gewählt wurde Oliver Haller. Der 59jährige Spaltensteiner arbeitet bei der MTU und ist beim Wassersport Fischbach aktiv. Das neue Leitungsteam wurde um eine Stelle verringert und besteht nun aus folgenden vier engagierten Mitgliedern: Dietmar Nützenadel, Oliver Haller, Michael Bercher und Joachim Heinke.