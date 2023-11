Zeitgenössischer Tanz im Bahnhof Fischbach

Zeitgenössischen Tanz zeigt die Tanzkompanie „Komoco“ unter der Leitung von Sofia Nappi am Dienstag und Mittwoch, 21. und 22. November, 19.30 Uhr im Bahnhof Fischbach.

Runzelig-gütige Gesichter, große Maskenköpfe, ungelenke Bewegungen ‐ Sofia Nappis Stück „IMA“ irritiert auf den ersten Blick. Und auch auf den zweiten. Denn plötzlich gesellt sich zu den vermeintlich alten Gesichtern auf der Bühne eine erstaunliche Beweglichkeit. Masken und Gefühle ‐ das ist es, was die junge italienische Choreografin Sofia Nappi in „IMA“, japanisch für „Augenblick“, thematisiert, wie das Kulturbüro Friedrichshafen mitteilt. Es geht um die Masken, hinter denen unsere Gefühle verkümmern. Es geht um das Gepäck, das wir mit uns rumschleppen und das wir wie in einem Ritual immer wieder aufs Neue auspacken und sortieren.

In ihrem eigenwilligen, immer wieder von feiner Ironie durchsetzten Stil setzt Nappi virtuose Pointen. Ihr Hang zur Groteske ist sowohl von der Gaga-Lässigkeit des israelischen Tanzes inspiriert, wie auch von der rustikalen Knorrigkeit der Nordländer´, so das Kulturbüro. Bereits mit ihren ersten Arbeiten gewann Sofia Nappi mehrere Auszeichnungen, zuletzt 2021 den ersten Preis beim Internationalen Wettbewerb für Choreografen in Hannover. Gemeinsam mit ihrer Schwester Alice Nappi, Violonistin und Komponistin, gründete sie die Tanzkompanie Komoco.

Tickets gibt es unter https://www.kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder telefonisch 07541/2033333