Zeitgenössischer Tanz der company Idem

Mit der company Idem bringt das Kulturbüro Friedrichshafen am 6. und 7. Februar jeweils um 19.30 Uhr erneut zeitgenössischen Tanz in den Bahnhof Fischbach.

Intensive Körperlichkeit, Energie und Dynamik - die company Idem begeistert mit ihrer innovativen Kraft. 2011 gründeten Clément Bugnon und Matthias Kass die company Idem. Kennengelernt haben sich beide während ihrer Tanzausbildung an der renommierten John Cranko Schule, Stuttgart. Im Juni 2016 gewann die Tanz-Kompanie für ihre Choreografie Becoming den Eric Gauthier-Preis beim Internationalen Wettbewerb für Choreografie in Hannover. 2017 wurde sie für ihr künstlerisches Engagement und ihren überregionalen Einfluss mit dem Kulturpreis der CEPYStiftung im Kanton Waadt (CH), ausgezeichnet. Von 2022 bis 2025 ist company Idem Artist in Residence am Théâtre Benno Besson in YverdonlesBains (CH). Mit „Imbalance“ widmet sich die Kompanie nun dem Widerspruch zwischen dem Bedürfnis nach Kontrolle und dem Wunsch, sich davon zu befreien. Inspiriert vom antiken Weingott Dionysos verbindet die Choreografie poetische Bilder mit einer vielseitigen Tanztechnik.

Dionysos gilt nicht nur als Gott des Weins und der Exzesse, wie es in der Vorschau heißt. Er steht vor allem für die Balance zwischen dem Rationalen und dem Irrationalen; er steht für Kontrolle und Chaos. Das Exzessive kann eine ungeheurere schöpferische Kraft freisetzen. Sie kann aber auch ins Verderben führen. Dies alles spiegelt sich in den Bewegungen und Szenen des Stückes wider: Kraftvolle und dynamischen Bewegungen gehen nahtlos über in langsame und traumhafte Passagen. Kontraste und Bewegungen erwecken den Eindruck, aus der Balance geraten zu sein. Und so setzen die Tänzerinnen und Tänzer eine Spannung und Energie frei, die die dualistische Welt von Dionysos virtuos zum Ausdruck bringt.

