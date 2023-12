Zeichen gegen Gewalt an Frauen

„Gewalt gegen Frauen ist leider immer noch etwas Alltägliches, auch bei uns in Deutschland“, sagte dazu Landrat Luca Wilhelm Prayon. Deshalb sei es wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen und den Wandel hin zu einem gewaltfreien und respektvollen Miteinander in der Gesellschaft immer wieder von Neuem entschlossen anzugehen. Der Sitzungssaal des Kreistags als Herz der Kommunalpolitik im Bodenseekreis sei deshalb ein passender Ort für die Beleuchtungsaktion, so der Landrat.

Der Saal mit seiner breiten Fensterfront im obersten Stockwerk des Landratsamts-Hauptgebäude in Friedrichshafen ist von Weitem gut sichtbar. Die sparsamen LED-Strahler im Säntissaal wurden am vergangenen Freitag, Samstag und Sonntag jeweils zwischen etwa 17 und 23 Uhr eingeschaltet. Die Lichtaktion am Landratsamt war der Schlusspunkt der diesjährigen Orange Days im Bodenseekreis mit einem vielfältigen Programm in Friedrichshafen, Überlingen und Tettnang.

Seite 1991 macht die UN-Kampagne „Orange The World“ auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam - vom internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen am 25. November bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte.