Sie sind winzig klein und doch so gefürchtet wie wohl kein anderes Insekt. Zecken haben im Sommer Hochsaison. Die Gefahr, die von den kleinen Krabbeltieren ausgeht, ist dabei nicht zu unterschätzen.

Denn Zecken können Krankheiten wie Borreliose oder FSME auslösen. Die Bodenseeregion zählt dabei zu den FSME–Risikogebieten in Deutschland.

Lange, helle Kleidung zu tragen und den Körper nach einem Aufenthalt in der Natur gründlich auf Zecken abzusuchen, so lautet der bekannteste Tipp, um einem Zeckenbiss vorzubeugen. Denn meist krabbeln die Tiere erst eine Weile am Körper, bevor sie sich festbeißen. Am besten ist es daher, sie schon im Vorfeld entfernen zu können und es gar nicht erst zu einem Biss kommen zu lassen.

Erstmal beobachten

Passiert es doch, dann gibt es einige Dinge, die Betroffene beachten sollten. Allen voran: Das richtige Entfernen der Zecke aus der Haut. So schnell wie möglich und möglichst ohne die Zecke zu beschädigen sollte dies erfolgen.

Keine Hektik — man kann das erstmal beobachten, Dr. Wieland Walter

Grundsätzlich gelte im Falle eines Zeckenbisses: „Keine Hektik — man kann das erstmal beobachten“, sagt der Tettnanger Arzt Dr. Wieland Walter. Ein Hauptindikator für eine mögliche Borreliose–Erkrankung ist die sogenannte Wanderröte. Um die Bissstelle herum rötet sich dabei die Haut wie bei einem Ausschlag. Wenn die Rötung größer wird, sollte ein Arzt aufgesucht werden, rät Walter.

Betroffene können Stelle selbst beobachten

„Man kann die Stelle zum Beispiel mit einem Kugelschreiber markieren und dann beobachten“, meint der Tettnanger Arzt. Damit lasse sich gut erkennen, wie sich die Rötung verändert. Weitere Symptome, die im Fall einer Borreliose auftreten können, sind wandernde Gelenkschmerzen oder grippeähnliche Symptome. „Das kann jedoch durchaus erst Wochen oder Monate später kommen“, so Walter.

Liegt eine Borreliose vor, rät der Mediziner zur Einnahme von Antibiotika, um die Borrelien abzutöten. Mittels Blutuntersuchung lasse sich eine Borreliose–Erkrankung relativ sicher feststellen — allerdings in der Regel erst rund vier bis sechs Wochen nach dem Biss. So lange dauere es meist, bis der sogenannte Antikörpertiter ansteigt.

Weil eine Borreliose–Erkrankung nicht immer mit den typischen Symptomen einhergeht, kann es passieren, dass sie unerkannt bleibt. Jahre später können trotzdem noch Folgeerscheinungen auftreten, die bis zu neurologischen Beschwerden reichen können.

So viele Fälle gibt es in Lindau

Wie viele Menschen jedes Jahr im Bodenseekreis an Borreliose erkranken, dazu gibt es keine Statistik. Anders sieht das im Landkreis Lindau aus, denn in Bayern zählt die Borreliose, anders als in Baden–Württemberg, zu den meldepflichtigen Krankheiten. Im Landkreis Lindau hat es demnach im Jahr 2022 insgesamt 15 gemeldete Fälle von Borreliose gegeben.

In diesem Jahr waren es bis Ende Juli drei Fälle, wie Landratsamtssprecherin Angela Wolf mitteilt. 2021 waren es elf Fälle gewesen, 2020 gab es 15 gemeldete Fälle und 2019 nur sechs. Allerdings dürfte die Dunkelziffer höher liegen, da viele Betroffene nicht zum Arzt gehen würden, merkt die Sprecherin an.

Was FSME genau ist

Gefährlich kann die ebenfalls durch Zecken übertragene Erkrankung FSME werden. Die Abkürzung steht für Frühsommer–Meningoenzephalitis und bezeichnet eine durch Viren hervorgerufene Erkrankung, die Entzündungen des Gehirns und der Gehirnhaut auslösen kann.

Erfahrungsgemäß erhöhen sich diese Zahlen aber vor allem in der zweiten Jahreshälfte, Lars Gäbler

Im schlimmsten Fall kann sie tödlich enden — jedoch sei FSME in vielen Fällen auch nur mit milden Symptomen verbunden und heilbar. „Viele Menschen haben nur leichtes Kopfweh“, sagt Dr. Wieland Walter.

Im Bodenseekreis gab es 2022 neun gemeldete Fälle von FSME. In diesem Jahr seien bisher fünf Fälle (Stand Ende Juli) an das Gesundheitsamt gemeldet worden, lässt Landratsamtssprecher Lars Gäbler wissen. „Erfahrungsgemäß erhöhen sich diese Zahlen aber vor allem in der zweiten Jahreshälfte“, so Gäbler. 2021 hatte es sieben gemeldete Fälle gegeben, für 2020 verzeichnete das Landratsamt neun Fälle und für 2019 sieben.

So viele Fälle gibt es in der Region

Seit 2009 hat es allein in Tettnang 13 FSME–Fälle gegeben, in Friedrichshafen waren es im gleichen Zeitraum zwölf Fälle, in Neukirch sechs und in Meckenbeuren drei.

Auch das Landratsamt in Lindau führt eine Statistik über FSME–Erkrankungen, die dort ebenfalls meldepflichtig sind. So hat es im vergangenen Jahr 2022 acht Fälle gegeben, in 2023 war es bislang laut Angela Wolf nur ein Fall. 2021 waren es vier Fälle gewesen, 2020 sechs und 2019 ebenfalls vier.

Anders als bei Borreliose gibt es gegen FSME eine Impfung — diese sei für alle Menschen ratsam, die sich in irgendeiner Form in der Natur aufhalten und mit Zecken in Berührung kommen könnten, meint der Arzt Dr. Wieland Walter.