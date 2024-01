Kevin Breh (30) aus Friedrichshafen steht am Mittwochabend als Gastgeber im Mittelpunkt der beliebten Vorabend-Kochdoku „Das perfekte Dinner“ (19 Uhr auf Vox oder in der Mediathek). Alle fünf Kandidaten kommen in dieser Woche vom Bodensee, am Freitag kocht Patrick Häberle (36) aus Überlingen.

Patrick Häberle aus Überlingen ist am Freitag Gastgeber. (Foto: RTL / ITV Studios Germany )

„Wir schauen die Sendung gerne und da wollte ich mal dabei sein“, sagt der 30-jährige Kevin Breh aus Efrizweiler, der bei der Sanaklinik in Biberach für „strategisches Recruiting“ zuständig ist. Nach einer Bewerbung und einem entsprechenden Video ging sein Wunsch in Erfüllung. Schon im Oktober waren die Dreharbeiten, für einen Tag wurde seine Wohnung zum Set.

An Tag drei ist Kevin Breh aus Friedrichshafen Gastgeber bei der Koch-Doku „Das perfekte Dinner“. (Foto: RTL / ITV Studios Germany )

Von früh bis spät begleitete ihn das Team der Produktionsfirma ITV Studios. Es gebe kein Drehbuch, erzählt Breh, die Aufnahmen verlaufen ganz natürlich, wie es in der Sendung gezeigt wird. „Man startet um neun, ist den ganzen Tag über beschäftigt mit Kochen und Tisch dekorieren.“

Man schaut schon, dass nix schief geht. Kevin Breh

Es sei eine ganz bodenständige Sendung. Da man ständig beobachtet werde, sei es ein anderes Kochen, „man schaut schon, dass nix schief geht“, sagt er. Aber das Team sei super nett, „man hat viel Spaß dabei“.

Bei der Koch-Doku treten jede Woche fünf Hobbyköche aus einer Stadt oder Region gegeneinander an. An jedem Tag ist ein anderer Kandidat Gastgeber, die anderen vier bewerten die Künste anschließend mit Noten von 0 bis 10. Der Sieger gewinnt am Ende der Woche 3000 Euro. Bei der Staffel in dieser Woche sind neben Breh und Häberle noch Sabine Schmidt aus Steißlingen, Anne Hensel aus Espasingen und Johannes Wolff aus Konstanz dabei.

Jäger kredenzt Ochsenbäckchen

„Es war eine schöne runde Sache“, sagt Breh über seinen Auftritt“, wie das Ganze ausging und wer am Ende gewonnen hat, weiß er zwar, darf es aber nicht verraten. Aufgetischt hat er Bodenseefisch auf Fregola Sarda, des Jägers Ochsenbäckchen und Cheesecake mit Himbeerüberzug.

Kandidatin Sabine Schmidt. (Foto: RTL / ITV Studios Germany )

Kandidatin Anne Hensel. (Foto: RTL / ITV Studios Germany )

Kandidat Johannes Wolff. (Foto: RTL / ITV Studios Germany )

Breh ist in seiner Freizeit als Jäger aktiv. Er hat die Sendung, in der er Hauptdarsteller ist, selbst auch noch nicht gesehen. Er freut sich deshalb auch auf Mittwochabend, verfolgt die Show zusammen mit seinem Partner und seinen Eltern.

Von der Frau angemeldet

„Ich habe tolle Leute kennengelernt, es war ein Erlebnis, jeden Tag woanders zu essen“, sagt der 36-jährige Patrick Häberle aus Überlingen. Er ist Keyaccount-Manager bei Rolls-Royce Solutions in Friedrichshafen. Angemeldet hat ihn seine Frau beim „Perfekten Dinner“, weil sie von seinen Kochkünsten besonders überzeugt ist. „Man gewöhnt sich schnell an die Kameras“, sagt Häberle, die Anfangsnervosität hat er schnell überwunden.

„Ich war sehr zufrieden, es war ein schöner Ausklang“, sagt Häberle über seinen Auftritt. Am Freitag hat er als letzter die Gastgeberrolle, dann wird auch der Sieger verkündet. In Überlingen bei Patrick Häberle zu Hause steigt dann ein Public Viewing, wie er erzählt, er schaut mit Freunden und Teilen der Kandidaten-Gruppe. Er ist natürlich sehr gespannt, wie das Material zusammengeschnitten wurde.

Die Sendung „Das perfekte Dinner“ wurde erstmalig am 6. März 2006 bei Vox ausgestrahlt. Damit ist sie laut Angaben der Produktionsfirma „die am längsten laufende werktägliche Koch-Doku der deutschen Fernsehlandschaft“. Am Bodensee wurde das Dinner bereits sechsmal produziert. In der Spitze liege der Marktanteil bei den 14 bis 59-Jährigen bei 8,9 Prozent Einschaltquote.