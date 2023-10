Youngstars verschaffen sich Respekt

Stark gekämpft und im Tiebreak knapp verloren: Die Volley Youngstars unterlagen in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd sowohl daheim in der Spacetech-Arena in Friedrichshafen gegen die TuS Kriftel (26:24, 25:22, 22:25, 18:25, 16:18) als auch beim SV Schwaig (20:25, 25:21, 25:21, 22:25, 9:15) mit 2:3.

„Wir hätten eine Leiter gebraucht, um gegen den Friedrichshafener Block durchzukommen“, sagte Kriftels Trainer Tim Schön nach der Partie am Samstag. Zu oft konnten seine Spieler den Häfler Block nicht überwinden, weil die Youngstars ihnen in Körpergröße und Sprunggewalt voraus waren. Auf der anderen Seite kratzten die Hessen die Bälle vom Boden ab und erzwangen mit ihrer agilen Abwehr lange Ballwechsel.

Hochklassige Volleyballpartie

Die rund 200 Zuschauer hatten ihre wahre Freude an der hochklassigen Partie, in der die Häfler lange führten, gut mithielten und am Ende knapp im Tiebreak das Nachsehen hatten. Nach der Partie zog der Stützpunkttrainer Adrian Pfleghar eine gemischte Bilanz. „Es war ein Spiel auf hohem Niveau und die Jungs haben ein ordentliches Spiel gemacht. Schade, dass sie nach der Aufholjagd im Tiebreak nicht mit einem Sieg belohnt wurden.“ Pfleghar setzte dabei Julian Hikel und Fynn Krämer vom Internat Frankfurt ein.

Einen Tag später erkämpften sich die Youngstars in Schwaig erneut einen Zähler. Gegen das erfahrene Team aus Bayern ist der Punktgewinn bei der 2:3-Niederlage (20:25, 25:21, 25:21, 18:25, 9:15) ein kleiner Erfolg.

Der nächste Gegner der Youngstars am Freitag, 11. November, ist im Bildungszentrum Salem der TSV Mimmenhausen, der nach zwei Siegen in Serie am vergangenen Samstag mal wieder eine Niederlage kassierte. Beim TV Bühl unterlag Mimmenhausen mit 0:3 (19:25, 24:26, 18:25).