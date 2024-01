Youngstars spielen vor 2000 Zuschauern

In den Weihnachtsferien warteten auf viele Volleyballer am Bundesstützpunkt Friedrichshafen besondere Geschenke: Je nach Jahrgang und Kaderstatus sind sie mit ihren Auswahlmannschaften bei internationalen Turnieren unterwegs gewesen.

Maximilian Eckardt, Lennart Giesenberg, Felix Gudermuth und Niklas Kluge - sowie Elias Wiebel und Moritz Stephan aus der Volleyballabteilung des VfB Friedrichshafen - waren mit Landestrainer Philipp Sigmund in Biella in Italien im Einsatz. In dem dreitägigen Turnier traf das Team Baden-Württemberg auf hochklassige Jugendteams. Nicht dabei waren Christopher Oberglock, der mit der deutschen U18-Nationalmannschaft unterwegs war, und Phil Bertele (verletzt).

Team Baden-Württemberg schlägt zwei Mannschaften aus Italien

Das Sigmund-Team erreichte mit Platz eins nach der Gruppenphase in die K.o.-Runde und gewann das Viertelfinale gegen Utrecht (Niederlande) mit 2:0. Im Halbfinale gegen die italienische Mannschaft aus Pivielle siegte das Team Baden-Württemberg mit 2:1 und stand im Finale dem Gastgeber Pozzo Biella gegenüber. Es wurde zu einem besonderen Ereignis für die Mannschaft. Vor sage und schreibe 2000 Zuschauern holten sie in drei Sätzen (14:25, 25:16, 15:11) den Turniersieg. Besonders erfreulich aus Häfler Sicht: Außenangreifer Niklas Kluge bekam die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler (MVP).

Trainer Philipp Sigmund freute sich gemeinsam mit seinen Jungs über den Erfolg, der umso beachtenswerter war, weil die 16-/17-jährigen Nachwuchsvolleyballer zu den jüngsten des Turniers gehörten.