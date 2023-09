Youngstars sammeln Selbstvertrauen bei den Profis

Die Volley Youngstars haben am Samstag ihr zweites Saisonspiel in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd. Zum Auftakt gelang ein 3:1 gegen den GSVE Delitzsch. So erfolgreich soll es weitergehen. Der Gegner in der Spacetech-Arena heißt VC Eltmann. Spielbeginn in Friedrichshafen ist um 16 Uhr. Im Duell gegen den Aufsteiger gibt es ein Wiedersehen mit Ex-Youngstar Jannis Hopt. Kostenlos ist das Spiel vor Ort zu erleben, einen kostenpflichtigen Stream gibt es auf sportdeutschland.tv.

Wiedersehen mit Jannis Hopt

Für Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar gehört Eltmann ins obere Tabellendrittel, was die Unterfranken mit Siegen in Bühl und gegen Leipzig unterstrichen haben. Regie bei den Gästen führt der 27-jährige Zuspieler Jannis Hopt, der in seiner Heimatstadt zeigen will, was er nach seiner Zeit am Bundesstützpunkt bei verschiedenen Erstligisten gelernt hat.

Pfleghar hatte die Aufgabe, sein Team wieder zusammenzubringen. Nick Breitenbach, Lucas Huckle, Max Eckardt und Patrick Eberhard waren auf Studienfahrt. Zudem absolvieren Breitenbach, Mykyta Shapovalov, Daniel Habermaas und Dominik Marjanovic ihre Trainingseinheiten derzeit beim Bundesligateam des VfB Friedrichshafen. Im Testspiel gegen Lausanne kamen die zwei Letztgenannten zu Einsätzen.

„Bis jetzt habe ich dieses Niveau nur im Fernsehen gesehen. Ich hätte nicht gedacht, so schnell die Chance zu bekommen, bei den Profis mitzuspielen“, sagt Mittelblocker Marjanovic. Bei den ersten Trainings sei er aufgeregt gewesen, ob er den Anforderungen genügen könnte. „Diesen Druck konnte ich immer weiter abbauen, habe mich weiterentwickelt und Selbstbewusstsein geschöpft“, so der 17-Jährige. Mit den gewonnenen Erfahrungen wollen Marjanovic und Habermaas ihre Teamkollegen mitreißen.