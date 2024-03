Youngstars personell erholt ins Schwaben-Derby

Nach dreiwöchiger Spielpause erwarten die Volley Youngstars in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd den TV Rottenburg. Start des Schwaben-Derbys in der Spacetech-Arena in Friedrichshafen ist am Sonntag um 16 Uhr (live bei sportdeutschland.tv).

„Volle Bude“ vermeldete Adrian Pfleghar, Trainer am Bundesstützpunkt Volleyball, beim Training am Dienstag. Eine erfreuliche Meldung, wenn bedacht wird, dass die junge Mannschaft zuletzt immer wieder durch Verletzungen und Krankheiten geschwächt war.

Sechs Akteure qualifizieren sich für die deutsche U18-Meisterschaft

Die Youngstars haben die dreiwöchige Spielpause unterschiedlich genutzt. Einige waren zum Probetraining bei unterschiedlichen Bundesligisten, um sich für die kommende Saison zu empfehlen. Felix Gudermuth, Niklas Kluge, Lennart Giesenberg, Phil Bertele, Maximilian Eckhardt und Christopher Oberglock von den jüngeren Jahrgängen 2007/08 haben sich unterdessen für die deutsche U18-Meisterschaft qualifiziert. Bei der süddeutschen Meisterschaft holte sich der VfB Friedrichshafen den Meistertitel, Oberglock wurde mit MTV Ludwigsburg Zweiter.

Am Sonntag erwarten die Youngstars mit Rottenburg eine sehr erfahrene Mannschaft mit vielen Ehemaligen. Timon Schippmann, Moritz Rauber, Jakob und Hannes Elsäßer sowie David Dornauf stammen allesamt aus der Häfler Kaderschmiede. Ebenso Jan Scheuermann, der nach seinem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) beim VfB Friedrichshafen die Trainerkarriere eingeschlagen hat.