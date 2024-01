Youngstars lassen ihr Können zu selten aufblitzen

Ein Doppelwechsel von Trainer Adrian Pfleghar hatte eine große Wirkung. Im Heimspiel gegen den SV Schwaig am vergangenen Samstag brachte er im dritten Satz Christian Woumnga und Daniel Habermaas für David Markovic und Patrick Eberhard in die Partie. Da stand es 13:18 - mit den beiden auf dem Feld fingen die Volley Youngstars nun an, sich erheblich zu steigern und gewannen den dritten Abschnitt dank einer grandiosen Aufholjagd noch mit 27:25. Das Bundesstützpunkt-Team knüpfte daran im vierten Satz über weite Strecken an, letztlich war der Tabellenvierte der 2. Volleyball-Bundesliga Süd aber etwas routinierter in den entscheidenden Momenten und nahm die drei Punkte mit. 1:3 (13:25, 21:25, 27:25, 21:25) lautete das Endergebnis vor rund 80 Zuschauern in der Spacetech-Arena in Friedrichshafen.

Der gegnerische Trainer Milan Maric sollte danach im Gespräch mit Hallensprecher Frank Zender das Potenzial der Gastgeber loben. „Ich ziehe den Hut. Adrian, mein Kollege macht das gut“, sagte der Trainer des SV Schwaig. Die Fähigkeiten brachten die Youngstars gegen Marics Team insgesamt aber nicht konstant genug auf das Feld. Insbesondere im ersten Satz machten die Häfler doch viel verkehrt. Unsicher in der Annahme und ungenau im Angriff, so lässt sich in der 2. Bundesliga Süd nichts reißen. Folgerichtig marschierten die Gäste zu einem lockerleichten 25:13-Satzsieg. „Das war wahrscheinlich unser schlechtester Satz in dieser Saison“, merkte Mittelblocker Dominik Marjanovic selbstkritisch an. „Es ist nicht immer einfach für so eine junge Mannschaft, eine lange Wettkampfpause zu haben“, versuchte Pfleghar eine Erklärung dafür zu finden. Entschuldigen wollte es der Youngstars-Trainer damit aber nicht. „Trotzdem darf es uns nicht passieren, dass wir so weit unten starten.“

Mykyta Shapovalov mit starken Aufschlägen

Beide, Marjanovic und Pfleghar, sahen danach zu ihrer Zufriedenheit aber eine klare Verbesserung. „Ab dem zweiten Satz haben wir uns immer mehr gesteigert“, sagte Marjanovic. Zunächst reichte es noch nicht, um die Oberhand zu behalten. Schwaig baute die Gesamtführung mit einem 25:21-Satzerfolg auf 2:0 aus. Dann schien es so, als könnte das Spiel schon relativ schnell vorbei sein. Die Bayern führten im dritten Abschnitt mit 18:13. Bei den Volley Youngstars klappte dann nach den Einwechslungen von Woumnga und Habermaas etwas mehr, dennoch erspielte sich Schwaig fünf Matchbälle. Aber die Gäste schafften es nicht, den Satz zu entscheiden. Der Ukrainer Mykyta Shapovalov brillierte mit starken Aufschlägen und trotz zweier Auszeiten von Maric, war die Aufholjagd der Gastgeber nicht zu stoppen. Mit guten Block- und Feldabwehraktionen - hier zeichneten sich vor allem Daniel Habermaas und Marjanovic aus - sowie klugen Angriffen sicherten sich die Häfler einen 27:25-Satzsieg. Für den entscheidenden Punkt zeigte sich Marjanovic mit einer starken Abwehr am Netz zuständig und das ist kein Zufall. Der 18-Jährige trainiert seit dieser Saison regelmäßig bei der Erstligamannschaft des VfB Friedrichshafen mit und in Sachen Blockarbeit ist Trainer Mark Lebedew ein echter Experte.

Pfleghar betonte, dass das Comeback nur „durch Mithilfe von Schwaig“ möglich war. Die Youngstars brachten nun aber auch wesentlich mehr Energie auf das Feld. Das wurde mit einer 17:16-Führung im vierten Satz belohnt. Letztendlich führten laut Marjanovic aber „Kleinigkeiten“ dazu, dass Schwaig unter den Augen von Landestrainer Philipp Sigmund den vierten Satz mit 25:21 für sich entschied. „Viele Aufschlagfehler, nicht konsequent im Angriff“, meinte der Mittelblocker. Er bedauerte die Niederlage gegen die Tiebreak-Spezialisten der 2. Bundesliga Süd. „Wir wussten schon vom Hinspiel (2:3, Anm. d. Red.), dass sie schlagbar sind und dass wir sie bezwingen können, wenn wir unser bestes Volleyball spielen“, so Marjanovic.

TSV Mimmenhausen siegt

Die ersatzgeschwächte Mannschaft des SV Schwaig musste sich einen Tag später dann selbst geschlagen geben. Im Bildungszentrum Salem dominierte am Sonntag der siebtplatzierte TSV Mimmenhausen die Volleyballpartie und setzte sich klar mit 3:0 (25:20, 25:22, 25:14) durch.

Für die Volley Youngstars spielten: Daniel Habermaas, Patrick Eberhard, Christian Woumnga, David Markovic, Dominik Marjanovic, Ruslan Fedorov, Niklas Kluge, Mykyta Shapovalov, Felix Gudermuth, Maximilian Eckardt und Libero Lucas Huckle.