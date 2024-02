Youngstars feiern den dritten Auswärtssieg

Perfekter Abschluss eines Doppelspieltags: Mit ihrem 3:2-Erfolg (29:27, 22:25, 17:25, 25:17, 15:10) in Delitzsch haben sich die Volley Youngstars in der 2. Bundesliga ihren dritten Auswärtssieg geholt. Einen Tag zuvor mussten die Jungs vom Bundesstützpunkt in Friedrichshafen eine 0:3-Niederlage (20:25, 20:25, 27:29) in Dresden hinnehmen.

Mit Daniel Habermaas, Patrick Eberhard, Dominik Marjanovic, David Markovic, Christian Woumnga, Ruslan Fedorov, Mykyta Shapovalov, Pekka Stapelfeldt und Lucas Huckle war die Delegation des Bundesstützpunkt-Teams überschaubar, weil einige Teamkollegen der Juniorennationalmannschaft oder bei der Landesauswahl Baden-Württemberg im Einsatz waren.

Anfangs Probleme mit der niedrigen Decke

Neben mangelnden Wechselmöglichkeiten fehlte es dem jungen Team vor allem an Selbstbewusstsein. Bei den Ramfire Volleys Dresden kamen die Häfler erst im dritten Durchgang in Schwung und verpassten den Satzgewinn beim 27:29 knapp. Als wertvollster Spieler tat sich Daniel Habermaas hervor.

Bei GSVE Delitzsch zeigten die Youngstars eine wechselhafte Leistung, was unter anderem daran lag, dass die Jungs mit der ungewohnt niedrigen Hallendecke Schwierigkeiten hatten. Beachtenswert: Nachdem Satz zwei und drei an die Hausherren gingen, fanden die Gäste wieder zu ihrem Spiel zurück und gewannen sowohl den vierten als auch den fünften Satz klar. MVP wurde Mittelblocker Ruslan Fedorov. Trainer Adrian Pfleghar freute sich über „einen wichtigen erkämpften Erfolg, der uns hilft, mit mehr Selbstbewusstsein in die Endphase der Saison zu gehen“.