Der Moderator der Veranstaltung, Nik Herb, begann den Contest damit, zuerst die Juroren und Geldgeber vorzustellen. Dann wurde die Musik lauter und Nik rief den ersten Kandidaten, Lucas, auf die Bühne. Nach ein paar weiteren einleitenden Worten gingen die Reden dann los.

Große Themen auf der Bühne

Lucas berichtete von dem Stand des deutschen Gesundheitssystems und forderte jeden einzelnen Zuhörer auf, sich zu engagieren, um die Lage zu verbessern. Rahela machte klar, zu welchem großen Problem Social Media geworden ist und vor allem, wie jüngere Menschen davon betroffen sind.

Die Jury bewertet die Beiträge der Young Speaker (Foto: Jakob Behnke )

Noch ernster wurde es dann, als Cedric von seinen Depressionen erzählte. Er selbst war nun darüber hinweggekommen, doch war ihm aufgefallen, was für ein Tabu-Thema Depressionen noch immer sind und dass einfach darüber reden helfen kann. Sein Ziel war es, anderen zu helfen und sein Publikum wachzurütteln, wie vielen Menschen es schlechter geht, als man ihnen ansieht.

Diese Menschen machen sich Gedanken

Das nächste Thema präsentierte im Anschluss darauf Jonathan, der über die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz redete und wie sie unsere Welt revolutionieren könnte. Über den „Stillen Verlust“ klärte uns Celina auf. Sie machte mit viel Emotionen klar, wie abhängig ein großer Teil der Gesellschaft vom kleinen Rechteck in der Hosentasche ist. Sie endete mit einem Appell an jeden Einzelnen, man solle selbst darauf achten, wie viel Zeit man am Handy verbringe und wie man diese reduzieren könnte.

Cedric erhält den Preis für die Rede mit den meisten Emotionen. (Foto: Jakob Behnke )

Die letzte Rede hielt Myra. Ihre Erlebnisschilderungen von Diskriminierung gingen unter die Haut. Sie wies darauf hin, wie viel Rassismus und Sexismus Frauen mit Migrationshintergrund erleben und forderte das Publikum auf, dass jeder an sich arbeiten solle. Nach dieser letzten Rede zog sich die Jury zurück und beriet sich über das Gehörte. Nach einer knapp zweistündigen Pause wurden bei der Siegerehrung die Preise vergeben. Lucas gewann den Preis für Verständlichkeit, Celina den Preis für die beste Darbietung und Cedric den Preis für die meisten Emotionen.