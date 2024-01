Yogastudio spendet zugunsten bedürftiger Mitmenschen

Über einen warmen Geldsegen hat sich am Montag Sabine Hornig, Beraterin in der Schwangeren- und Schwangerschaftsberatung beim diakonischen Werk Friedrichshafen, freuen dürfen. Im Rahmen der Aktion „Häfler helfen“ hat Heike Lelle vom Businessyoga Bodensee in Fischbach der Diplom-Theologin über ihre Candlelight-Yoga-Kurse eine großzügige Geldspende übergeben. Seit mehreren Jahren unterstützt die engagierte Trainerin die Aktion: „Es ist mir und meinen Kursteilnehmern wichtig, Menschen aus Friedrichshafen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, zu unterstützen. Hier weiß ich auch, dass das Geld direkt und ohne großen Verwaltungsaufwand an die Bedürftige weitergegeben wird“, sagt Heike Lelle.

Die Spende, erklärt Sabine Hornig, werde man unter dem Jahr für Menschen, die unverschuldet in Notlage geraten sind, verwenden. „Bereits in diesem jungen Jahr haben wir Anfragen, beispielsweise von Familien, die die stark gestiegenen Energiekosten ihrer Wohnung nicht mehr bezahlen können, erhalten“, berichtet sie. Informationen über das Yoga-Studio gibt es unter www.business-yoga-bodensee.de