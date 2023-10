WYC wagt beim Saisonabschluss ein Lenker-Debüt

Die Saison 2023 der Segel-Bundesliga findet am Wochenende ihren Abschluss. Das sechste und letzte Event wird in Hamburg auf der Alster ausgetragen. Vom Donnerstag bis Samstag segeln die jeweils 18 Vereine beider Ligen. Für den Württembergischen Yacht-Club werden Christoph Winkelhausen (22 Jahre, Steuermann), Yannick Hafner (31, Taktik), Carlo Schnetz (24, Trimm) und Jakob Gruber (24, Vorschiff) an den Start gehen.

Für den erst 22-jährigen Christoph Winkelhausen ist es der erste Einsatz in der Bundesliga, mithin auch als Steuermann. „Für das Finale wagen wir noch einmal ein Lenker-Debüt“, erklärt Teammanager Carlo Schnetz. „Er war am vergangenen Wochenende beim Juniorenfinale in den Niederlanden und hatte dort nochmals die Möglichkeit, im Ligaformat Erfahrung zu sammeln.“

Yannick Hafner gibt seine Erfahrung weiter

Als Taktiker ist Yannick Hafner gesetzt, der schon zahlreiche Events auf dieser Position gesegelt hat. „Yannick und Christoph haben schon am Gardasee miteinander trainiert. Yannick gibt all seine Erfahrung mit Tipps und Tricks weiter. Wie gut sie harmonieren, hat man bei der J70-Regatta um die Interboot-Trophy gesehen, wo sie die Zwischenwertung am Samstag und somit die ‚Antigua and Barbuda Challenge‘ gewonnen haben“, erläutert Schnetz weiter.

Der 24-jährige Schnetz hatte im Frühjahr im elften Ligajahr die Aufgabe des Teammanagers beim Württembergischen Yacht-Club übernommen. Zugleich standen einige Segler der ersten Jahre nicht mehr für den Kader zur Verfügung, neue waren zu integrieren. Der Generationswechsel ist den Häflern gut gelungen. „Platz sechs ist eine sehr solide Ausgangslage für den letzten Spieltag“, so Schnetz.