WYC–Sportler zwischen beflügelt und enttäuscht

Mit vier Teilnehmern war der Württembergische Yacht–Club (WYC) bei der gemeinsamen Weltmeisterschaft aller olympischen Segel–Disziplinen vergangene Woche in Den Haag in den Niederlanden vertreten. Simon Diesch segelte im 470er–Mixed mit Anna Markfort (VSaW Berlin) auf Rang acht. Bei den Kite–Surfern („Formula Kite“) erreichte Jan Vöster Rang 32 und Platz vier bei der U21. Alisa Engelmann platzierte sich bei den Surfern auf dem iQFOiL–Brett auf Rang 45, Jonne Heimann bei den Herren auf Rang 65.

Immer im Jahr vor den Olympischen Spielen veranstaltet der Weltsegelverband eine gemeinsame Weltmeisterschaft aller zehn olympischen Segel–Disziplinen. Diesmal war die Nordsee vor Den Haag der Austragungsort für die Wettfahrten der 1200 Teilnehmer in rund 900 Booten. Zudem wurden dort die ersten Nationen–Startplätze für Olympia 2024 vergeben. Dieses Ziel haben die 470er–Segler mühelos erreicht. Gleich drei deutsche Teams gehörten zu den ersten acht Nationen der Gesamtwertung.

Diesch/Markfort können ihr hohes Niveau nicht halten

Vor dem Medal Race der 470er hatten noch zwei deutsche Teams Medaillenchancen. Simon Diesch vom WYC und die amtierende Vize–Europameisterin Anna Markfort führten nach einem Laufsieg in der Goldfleet zur Halbzeit das Feld der 64 Crews sogar an und starteten mit den gelben Trikots in den vorletzten Tag. Doch die Performance konnte das Duo nicht halten. Mit mittelprächtigen Ergebnissen verloren sie zwei Plätze und gingen als Fünfte in das finale, spannende Medaillenrennen der besten zehn Teams. Dort reichte es nur zu Rang acht. „Mit dem Endergebnis sind wir natürlich nicht zufrieden, insbesondere mit unserer Performance an den letzten beiden Tagen. Wir haben den falschen Dingen Priorität gegeben, sind zu wenig aggressiv gesegelt“, resümierte Diesch. „Wir haben uns zu sehr darauf verlegt, Fehler mit dem Strom zu vermeiden — und haben dabei die Taktik mit dem Wind etwas aus den Augen verloren.“

Eine Strömung mit oft mehr als zwei Knoten Geschwindigkeit im Regattakurs sorgte für eine zusätzliche Herausforderung, nicht nur für die 470er–Segler. Auch alle anderen Teilnehmer mussten sich auf diese zusätzliche Komponente einstellen. „Ganz anders als von der ‚rauen‘ Nordsee zu erwarten, hatten wir überwiegend wenig Wind und Welle, dafür aber extrem viel Strom“, beschrieb auch Alisa Engelmann die Rahmenbedingungen der WM. Nach eigenen Angaben kostete sie ein schlechtes Slalomrennen und ein Frühstart den Sprung in die Goldfleet. Mit vier Top–Ten–Platzierungen gelang es ihr aber, im Silverfleet ihre Führung zu verteidigen und so den Wettkampf noch zu einem versöhnlichen Ende zu bringen. Jonne Heimann verlor Ende der Woche etwas an Boden und kam bei den iQFOiL–Herren auf Rang 65 bei 93 Startern.

Jan Vöster zieht ein positives WM–Resümee

Starke Strömung, ablandige und drehende Winde sowie eine schwierige steile Welle forderten auch die Fahrer der Kite–Disziplin heraus. „In einem Rennen am ersten Tag erwischte ich einen Winddreher so perfekt, dass ich zusammen mit Jannis Maus, meinem deutschen Teamkollegen, als Erster und Zweiter an der Luvmarke ankam. Über das Rennen verlor ich den zweiten Platz zwar noch an Max Maeder, den späteren Titelgewinner. Aber dieser dritte Platz war schon ein Highlight für mich“, sagte Jan Vöster. Im letzten Lauf der Qualifikation kam er als Zweiter ins Ziel und war darüber „unglaublich happy“. Der WYC–Sportler hatte sich bei den 84 Kite–Surfern (ein Surfbrett mit Tragflügel, angetrieben von einem Lenkdrachen) für das Silverfleet qualifiziert und verbesserte sich dort auf Rang 32. In der U21–Wertung war er viertbester Fahrer. „Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, habe damit deutlich mein Kaderkriterium bestätigt und weiß, dass mit mehr Consistency bald noch deutlich mehr möglich ist“, zog er ein positives WM–Resümee. Für ihn geht es in Kürze noch zur Formula–Kite–EM nach Großbritannien.