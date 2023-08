WYC–Segler Patrick Keck vor Bundesliga–Premiere

Der dritte Spieltag der Deutschen Segel–Bundesliga 2023 steht an: Vom 18. bis 20. August wird auf der Kieler Innenförde gesegelt. Für den Württembergischen Yacht–Club werden Patrick Keck, Felix Diesch, Ellen Bauer und Jakob Gruber an den Start gehen.

Während Diesch zum Liga–Urgestein gehört, Jakob Gruber seit gut zwei Jahren bei fast allen Events dabei war und Bauer sowohl in der Bundesliga wie auch bei den Damen–Regatten immer wieder für den WYC segelt, ist es für Keck eine Premiere. Der 22–Jährige war in den vergangenen beiden Jahren mehrfach in der Junioren–Liga im WYC–Team dabei. Seine Aufgabe war dort die des Taktikers, er hat da aber auch schon gesteuert. Er könne sich ebenso gut vorstellen, das sieben Meter lange Kielboot in der Bundesliga zu steuern, meinte der erfolgreiche Laser–Segler, als das Team zusammengestellt wurde. „Dann lassen wir mal die Jungen ans Ruder“, stimmte der nicht viel ältere neue Teammanager des WYC, Carlo Schnetz, zu. Keck hat gerade seine Ausbildung zum Segelmacher beendet, segelt seither sehr viel auf allen Revieren — vorherige Woche gerade erst bei der Weltmeisterschaft der ORC–Yachten in Kiel.

Keck war in Kiel geblieben, seine Teamkollegen sind am Donnerstag von Friedrichshafen in den hohen Norden gereist. Die Möver im Training haben gepasst, kommunikationsmäßig ist noch Luft nach oben. „Top Ten traue ich dem Team mit Patrick schon zu. Er ist ein absolut kompetenter Mann am Ruder“, sagt Schnetz.