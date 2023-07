WYC–Quartett in Travemünde am Start

Der zweite „Spieltag“ der deutschen Segel–Bundesliga steht an: Vom 28. bis 30. Juli wird auf der Ostsee vor Travemünde gesegelt. Für den Württembergischen Yacht–Club werden Dennis und Kevin Mehlig, Carlo Schnetz und Jakob Gruber an den Start gehen.

Das Häfler Quartett bringt einige Ligaerfahrung mit. Carlo Schnetz und Jakob Gruber waren dieses Jahr schon beim Ligaauftakt in Berlin am Start, Dennis und Kevin Mehlig gehören seit Jahren zum Liga–Kader des WYC. Die Mehlig–Brüder und Carlo Schnetz kamen zudem gerade am vergangenen Wochenende bei der J70–Regatta in Lindau (vierter Mann dort war Lukas Ammon) nach vier Wettfahrten auf Rang eins. „Wir sind am Sonntagfrüh gleich bei drei bis fünf Windstärken gesegelt, dann nahm der Wind kontinuierlich ab. Wir hatten also das ganze Spektrum an Windstärken, was uns auch in Travemünde erwarten könnte“, fand Dennis Mehlig die Regatta auf dem heimischen Bodensee als Training recht hilfreich. „Der Speed passte, Manöver und Technik auch. Wir sind gut vorbereitet“, sagte der Steuermann weiter. „Travemünde sollte ein Revier sein, das uns liegt“, ist Dennis Mehlig zuversichtlich. Vor vier Jahren hatte er da schon einmal das WYC–Team auf Platz eins gesteuert. Und das Ziel für diesmal? „Top 3“, so Mehligs klare Ansage.

Gesegelt wird wie üblich im Liga–Format: Immer sechs Boote in einem Start, dann wird gewechselt. Die sieben Meter langen Boote vom Typ J70 werden gestellt und sind technisch identisch. Nach drei Wettfahrten von etwa 20 Minuten Dauer waren alle Teams einmal dran. 16 solcher „Flights“ sind an den drei Tagen geplant. Das Liga–Event findet diesmal im Rahmen der Travemünde–Woche statt. Fortlaufend aktualisierte Informationen dazu sind auf der Internetseite www.segel–bundesliga.de verlinkt, auch die Uhrzeiten für Live-Übertragungen im Internet.