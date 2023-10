WYC-Crew verfehlt beim Flauten-Event in Überlingen das Topergebnis

Das erhoffte Spitzenresultat hat das Team des Württembergischen Yacht-Clubs beim fünften und vorletzten Spieltag der deutschen Segel-Bundesliga 2023 in Überlingen verpasst. Nach nur neun Wettfahrten bei sehr leichten Winden landeten Simon Diesch, Patrick Keck (Taktik), Carlo Schnetz (Trimm) und Jakob Gruber (Vorschiff) auf Rang acht.

Schlechte Starts kosten bessere Platzierung

Am Schluss standen 28 Punkte auf dem Konto des WYC. Punktgleich landete der Bodensee-Yacht-Club Überlingen auf Rang sieben und die Gastgeber vom Segel- und Motorbootclub Überlingen waren mit einem Punkt weniger Sechste. „Wir haben uns auf dem Boot wohlgefühlt und sind an sich sehr solide gesegelt. Die ersten drei Wettfahrten waren leider nach schlechten Starts nicht mehr zu retten. Bei nur neun von 16 Rennen sind das leider viele Punkte, die nur schwer wieder auszugleichen sind. Was uns gefehlt hat, war der Wind“, fasste WYC-Teammanager Carlo Schnetz das Wochenende zusammen. „Mit Blick auf die Gesamtrangliste ist dieses Ergebnis natürlich absolut nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Das Podium ist nun wohl außerhalb unserer Reichweite.“

Sieger des Spieltags wurde der Norddeutsche Regatta Verein aus Hamburg vor drei weiteren Vereinen aus Bremen, Hamburg und Düsseldorf. Den „Heimvorteil“ konnte trotz typischer Bodensee-Bedingungen also kein heimischer Verein nutzen.

In der Tabelle ist der WYC auf Rang sechs gefallen. Der letzte Spieltag wird vom 19. bis 21. Oktober in Hamburg ausgetragen.

Am Wochenende sind sechs Wettfahrten geplant

Drei Klassen ‐ ILCA 4 (vormals Laser 4.7), ILCA 6 (vormals Laser Radial) und 420er ‐ wird der Württembergische Yacht-Club am Wochenende (14. und 15. Oktober) bei der Claude-Dornier-Regatta in Seemoos zu Gast haben. Vorgesehen sind sechs Wettfahrten. Erster Start ist am Samstag für 11 Uhr vor Seemoos geplant. Gesegelt wird auf einem trapezförmigen Kurs. Insgesamt sind 48 Boote mit 60 Seglerinnen und Seglern gemeldet.

Für die zwölf Teams im 420er ist die Regatta zugleich die Landesjugendmeisterschaft. Die 29er, ebenfalls als LJM vorgesehen, erreichten die Mindestteilnehmerzahl nicht. Ihnen wurde daher abgesagt.