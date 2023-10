WYC-Crew reist mit hohem Anspruch nach Überlingen

Der fünfte und vorletzte Spieltag der Deutschen Segel-Bundesliga 2023 wird in Überlingen auf dem Bodensee ausgetragen. Für den Württembergischen Yacht-Club werden Simon Diesch (Steuermann), Patrick Keck (Taktik), Carlo Schnetz (Trimm) und Jakob Gruber (Vorschiff) an den Start gehen. Die 18 Mannschaften segeln von Freitag bis Sonntag.

Vize-Europameister mit viel Erfahrung

Als Steuermann wird Simon Diesch fungieren. Der 28-Jährige ist Vize-Europameister in der olympischen 470er-Jolle. Auch auf dem J70-Kielboot hat er schon viel Erfahrung, war deutscher Meister und steuerte in der Liga schon mehrfach zu Spitzenplätzen. Mit Carlo Schnetz (24 Jahre) und Patrick Keck (22) gewann Diesch gerade erst die Interboot-Trophy in der J70-Klasse. Als vierter Mann wird beim Liga-Event Jakob Gruber (23) segeln.

Schnetz und Gruber sind zusammen schon über 15 Events im Ligaformat gesegelt und daher gut aufeinander eingespielt. Für Patrick Keck ist es der vierte Einsatz in seinem ersten Ligajahr. In Kiel hatte er selbst gesteuert und Rang vier erreicht. „Wir wollen einerseits von seinen Fähigkeiten profitieren und ihm andererseits die Möglichkeit geben, in der Regatta viel von Simon zu lernen. Gerade ein junger, talentierter Steuermann wie Patrick wird hier viel aufnehmen“, ist Carlo Schnetz überzeugt, der als Teammanager auch für die Zusammensetzung der Mannschaft bei den Ligaevents zuständig ist.

Gut vorbereitet nach Trainingseinheiten auf dem Bodensee

Nach der Regatta um die Interboot-Trophy war das Team auch noch in der finalen Zusammensetzung auf dem Bodensee zum Trainieren und ist somit gut vorbereitetet. „Unser Ziel in Überlingen ist Top Vier. Wir wollen die im Laufe der Saison schon gesammelten Punkte wieder ausgleichen, um den Club für das letzte Ligaevent in Hamburg in eine komfortable Position zu bringen“, so Carlo Schnetz. „In der Jahreswertung ist das Podium noch in Sicht“, glaubt er an die Chance, einen der ersten drei Plätze noch zu erreichen. Derzeit liegt der WYC nach vier von sechs Events an fünfter Stelle, wobei die Abstände nach hinten sehr viel enger sind als nach vorne.

Gastgeber wird diesmal der Segel- und Motorbootclub Überlingen sein. Der erste Start ist für Freitag um elf Uhr vorgesehen. Fortlaufend aktualisierte Informationen zum Ligaevent sind auf der Internetseite www.segel-bundesliga.de verlinkt.