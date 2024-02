Wundsymposium als Plattform zum Erfahrungsaustausch

- Ein offenes Bein, ein wundgelegenes Gesäß oder andere chronische Wunden - diese Themen sind nicht appetitlich. Aber genau die betroffenen Patienten liegen dem Wundnetz Bodensee-Oberschwaben e.V. am Herzen. Das ist auch der Grund, warum der Verein am Samstag, 2. März, im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen bereits das 12. Wundsymposium veranstaltet.

„Wir sprechen alle Menschen an, die von Berufswegen mit der Versorgung von chronischen Wunden zu tun haben“, so Hildegard Kerler, Vorsitzende im Wundnetz Bodensee-Oberschwaben, in einer Pressemitteilung. Dazu zählen Hausärzte, Arzthelferinnen, ambulante Pflegedienste und Podologen. Warum ausgerechnet Podologen? „Viele chronische Wunden treten am Fuß auf und gerade Menschen mit Diabetes Mellitus oder Fuß- und Nagelveränderung haben ein erhöhtes Risiko, eine Wunde zu entwickeln“, erklärt die Pflegetherapeutin Wunde, die auch in der deutschlandweit aktiven „Initiative Chronische Wunde“ (ICW) engagiert ist. „Auch durch die Hochaltrigkeit sehen wir mehr Betroffene mit Wunden.“

Mit entsprechenden Veranstaltungen wie das Wundsymposium will das Wundnetz Bodensee-Oberschwaben dafür sensibilisieren, Schädigungen früh zu erkennen, und so den Schaden möglichst gering zu halten. Weil die Nerven im Fuß geschädigt sind, kann es zu Druckgeschwüren kommen, die der Patient nicht spürt. „Eine häufige Ursache für offene chronische Wunden“, erklärt Hildegard Kerler von der Oberschwabenklinik.

Die Veranstaltung am 2. März bietet Vorträge, Workshops und eine Herstellermesse. Dafür haben die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder interessante Referenten gewinnen können. Unter anderem stehen „Besonderheiten und Druckentlastung beim Diabetischen Fußsyndrom“ und „Evidenz der Wundtherapie“ auf dem Vortragsprogramm. Auch kurzentschlossene Besucher sind willkommen.

„Wir verstehen unser Wundsymposium auch als eine Plattform zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wundmanagement“, sagt Wundnetz-Vorsitzende Hildegard Kerler. Dass der Bedarf nach einem Austausch und entsprechenden Informationen über Wundmanagement gegeben ist, zeigen die hohen Teilnehmerzahlen der vergangenen Jahre und die Anreisezeiten, die die Teilnehmer auf sich nehmen.

Infos und Anmeldung: Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro bei Anmeldung bis 14. Februar, 50 Euro an der Tageskasse. Die Anmeldung läuft über die Gesundheitsakademie: