Landwirte aus der Bodenseeregion haben am Montag gegen Sparpläne der Bundesregierung protestiert. Hintergrund ist die geplante Streichung von Steuervergünstigungen.

Zu der Demonstration hatte der Bauernverband bundesweit auch über seine Landesbauernverbände aufgerufen. Zahlreiche Landwirte aus der Region reisten deshalb in die Hauptstadt. Aber auch am Bodensee hat es Protestaktionen gegeben.

Die große Demonstration in Berlin lief unter dem Motto „Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss“. Vor dem Brandenburger Tor hatten sich Tausende Landwirte versammelt. Hunderte Traktoren blockierten die umliegenden Straßen. Grund ihres Unmuts: Die Subvention für Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge sollen nach Plänen der Ampel-Koalition wegfallen.

75 Bauern aus der Region in Berlin

„Das ist nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt“, sagt Birgit Locher, Landwirtin aus Oberteuringen. Locher war gemeinsam mit etwa 75 anderen Bauern - viele davon aus dem Kreisbauernverband Tettnang - nach Berlin gefahren, um sich den Protesten anzuschließen.

Im Schnitt drohten landwirtschaftlichen Betrieben je nach Größe durch die Sparpläne Tausende Euro zusätzliche Belastung pro Jahr, kritisiert die Oberteuringerin.

Tausende Bauern vor dem Brandenburger Tor: Die geplanten Sparmaßnahmen der Ampel-Koalition sorgen für großen Unmut. (Foto: Privat )

Was Birgit Locher besonders ärgert: Politisch sei es gewollt, dass Landwirte weniger chemische Pflanzenschutzmittel einsetzen - was aber oft nur mit einem höheren Maschinenaufwand funktioniere. „Da ist es ein fatales Signal, wenn man diesen Aufwand an Mechanisierung noch zusätzlich besteuert“, sagt sie.

Steuervergünstigungen kleiner Wettbewerbsvorteil

Sie sieht die Steuervergünstigungen als „kleinen Beitrag, um die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Betriebe, die es seit Jahrzehnten gibt, zu erhalten“.

„Wir kämpfen dafür, dass wir produktive Landwirtschaft machen können, die auch umweltverträglich ist. Aber das geht nur, solange wir hier noch produzieren können“, so Locher.

Für Dieter Mainberger, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Tettnang, geht es in der Landwirtschaft „so langsam ans Eingemachte“. Es sei höchste Zeit, andere Rahmenbedingungen für Bauern zu schaffen.

Die Wettbewerbsbedingungen in Deutschland seien deutlich schlechter als im europäischen Ausland, berichtet Mainberger und verweist unter anderem auf den Mindestlohn. „Wenn wir nicht wirtschaftlich sind, gehen unsere Betriebe kaputt“, fasst der Kreisbauernchef zusammen.

Vier Stunden in Berlin

Der Aufenthalt der Landwirte vom Bodensee in der Hauptstadt war kurz: Insgesamt seien sie nur vier Stunden in Berlin gewesen, berichtet Birgit Locher. „Es war gut, dass wir vor Ort waren“, sagt Locher.

Der Rucksack wird immer schwerer. Markus Kurek

Weniger gut gefielen den Landwirten die Worte von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), der bei der Kundgebung am Brandenburger Tor eine Rede hielt - und versuchte, die Sichtweise der Regierung darzulegen. „Er hat versucht, das Ganze zu verteidigen. Das ist nicht gut angekommen“, sagt Dieter Mainberger.

Mahnfeuer in der Region

Lokale Aktionen im Gebiet des Kreisbauernverbands Tettnang gab es laut Mainberger nicht. Im badischen Teil des Landkreises hingegen unterstützten Landwirte am Abend mit Mahnfeuern - zum Beispiel in Ahausen und Deggenhausertal - den Protest in Berlin.

Unterstützung erhielten die protestierenden Landwirte auch aus dem Landkreis Lindau. „Der Rucksack wird immer schwerer“, sagt Markus Kurek, Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft Lindauer Obstbauern. „Mit fünf Kilogramm mehr an Gepäck kann man noch gut laufen. Mit zehn Kilogramm auch noch.“ Aber der Rucksack sei inzwischen so schwer, dass man damit nicht mehr laufen könne.

Gravierende Folgen für Verbraucher und Erzeuger

So seien die Folgen gravierend - für die Verbraucher und die Erzeuger. Höhere Lohnkosten, Lkw-Maut, CO₂-Steuern, gestiegener Mindestlohn und Energiekosten, nun die wegfallende Agrardieselsubvention: In Deutschland zu produzieren werde immer unattraktiver und die Preise für den Endverbraucher seien nicht endlos steigerbar.

„Wir müssten das irgendwie kompensieren. Aber es geht nun nicht mehr“, sagt Andreas Willhalm, der stellvertretende Kreisobmann im Landkreis Lindau des bayerischen Bauernverbandes. Somit ergebe sich ein enormer Wettbewerbsnachteil für die regionalen Bauern.

Andere Branchen denken ähnlich

Die Konsequenzen seien: „Leute hören auf mit der Produktion und die Betriebsnachfolger lernen zuerst einen anderen Job“, sagt Kurek. Zu unsicher sei alles geworden. Aber nicht nur für die Landwirte. „Es gibt aktuell viele Gruppierungen und Branchen, die inhaltlich ähnlich denken wie wir“, sagt Willhalm.

Deshalb rechnen nicht nur die Landwirte mit weiteren massiven Protesten in den folgenden Tagen.