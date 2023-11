Workshop zum Fermentieren von Gemüse

Fermentieren ist die älteste Form, frisches Gemüse oder Obst lange haltbar zu machen und liegt wieder im Trend. Daher laden das Landwirtschaftsamt des Bodenseekreises und die Solawi Bodensee am Samstag, 25. November, um 10 Uhr zu einem Workshop in der Fichtenburgstraße 51 rund ums Fermentieren ein.

Fermentieren diente früher vor allem dazu, sich einen gesunden Lebensmittelvorrat für den Winter anzulegen, wie das Lanratsamt mitteilt. Doch auch heute gibt es viele Gründe, warum man in der eigenen Küche nicht darauf verzichten sollte: So schont das Fermentieren den Geldbeutel und sorgt für deutlich weniger Lebensmittelabfälle. Auch für das menschliche Immunsystem ist fermentiertes Gemüse und Obst ein echtes Superfood. Es ist reich an Vitaminen, Ballaststoffen und anderen wichtigen Inhaltsstoffen und damit ein wertvoller Bestandteil einer gesunden und ausgewogenen Ernährung.

Zum Workshop mitgebracht werden müssen: großes Schneidebrett, scharfes Messer, große Schüssel, Handtuch und Salz. Zudem wird ein Bügelglas oder ein Weckglas mit einem Gummiring benötigt. Möglich ist aber auch ein großes leeres Marmeladenglas von mindestens 700 Millilitern Durchmesser mit Schraubdeckel. Zum Beschweren der Gläser reichen Steine oder Glassteine im Gefrierbeutel oder ein passendes Trinkglas/Schnapsglas.

Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos. Eine Spende von zehn Euro ist erwünscht, wenn Gemüse von vor Ort benötigt wird. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 24. November, um 12 Uhr unter [email protected] möglich.