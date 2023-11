Wollwürmer als Trostspender

Über eine Spende von fast 850 Sorgenwürmchen hat sich der Verein „Hieroniemuß Doctor-Clowns“ freuen können. Die Initiatoren der Facebook-Gruppe „Sorgenwürmchen Baden-Württemberg“ überreichten eine Kiste voller bunter Wollwürmer, die mit einem aufmunternden Spruch versehen sind, im Foyer des Mutter-Kind-Zentrums (Mukiz) des Klinikums Friedrichshafen stellvertretend an Klinik-Clownin „Eulalia Schlampig“, wie der MCB mitteilte.

Künftig sollen die kleinen Tüten mit den Würmchen an den Kliniken in Friedrichshafen, Ulm, Memmingen und Kempten neben der Klinik-Clown Spendensäule ausliegen und jeder Besucher oder Patient darf sich ein Tütchen, gern gegen eine Spende, nehmen. Die kleinen selbst gehäkelten Würmchen sollen ihrem neuen Besitzer ein Lächeln ins Gesicht zaubern, Trost spenden und vielleicht für einen Moment von Sorgen ablenken. „Ich bin ein kleiner Sorgenwurm und suche ein Zuhause. Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Es soll dir leuchten bei Tag und Nacht und gibt immer auf dich acht“ steht etwa auf dem Begleit-Zettelchen von einem schwarz-weißen Würmchen mit freundlich lächelndem Katzengesicht. Elisabeth und Wolfgang Lai, Gründer der Facebook-Gruppe, sind an diesem Tag aus Freiburg angereist, um bei der feierlichen Spendenübergabe dabei zu sein.

Auf die Idee, Sorgenwürmchen für die Krankenhaus-Clowns herzustellen, hat sie Sigrid Helberg gebracht. Die Tettnangerin hatte bei einem Spaziergang selbst ein Sorgenwürmchen im Wald gefunden - normalerweise werden die Würmchen irgendwo in der Natur ausgelegt - und wurde daraufhin selbst mit dem „Häkelvirus“ infiziert. „Es macht süchtig. Ich habe gehäkelt wie eine Verrückte“, berichtet Helberg, die schließlich auf den Gedanken, Würmchen als Spende für die Clowns herzustellen, kommt. Dann geht alles ganz schnell: Kontaktaufnahme mit dem Ehepaar Lai, die gleich begeistert sind von der Idee und einen Aufruf auf Facebook starten. Innerhalb von wenigen Wochen kommen fast 850 Päckchen aus ganz Baden-Württemberg zusammen. Sehr zur Freude von Klinik-Clownin Eulalia Schlampig: „Ich bin begeistert. Ich finde das super. Das ist eine wahnsinnig schöne Idee, mit so viel Herz und Liebe dahinter“, freut sich die Clownin, die selbst seit 23 Jahren kleine Patienten zum Lachen bringt.