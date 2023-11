Fast 50 Jahre ist die Kölner Band Wolfgang Niedeckens BAP eine feste Größe der Rockszene. Mit Stücken im kölschen Dialekt hat es Frontsänger Wolfgang Niedecken gemeinsam mit seinen wechselnden Bandkollegen immer wieder geschafft, das Publikum deutschlandweit und darüber hinaus zu begeistern.

Mit ihrer neuen Tournee „Zeitreise“, auf der die Band sämtliche Songs, mit denen sie überregional bekannt wurde, spielen will, machen BAP am Dienstag, 19. November 2024, auch im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen Halt. Frontsänger Wolfgang Niedecken spricht im Interview darüber, wie es zu der Tournee kam und warum die Band aus seiner Sicht schon so lange erfolgreich ist.

Ihre Tournee heißt „Zeitreise“. Wenn Sie in der Zeit reisen könnten, in welches Jahrzehnt oder Jahrhundert in Vergangenheit oder Zukunft würden Sie reisen wollen ‐ und warum?

Momentan erfülle ich mir ja schon diesen Wunsch mit unserer „Zeitreise“. Aus dieser Zeit, wie sie gerade ist, würde man natürlich aber wirklich gerne mal in eine andere Zeit flüchten, in der die Welt noch den Anschein hatte, etwas ruhiger zu sein. Doch das ist ja eigentlich Quatsch. Früher hat man eben nicht so schnell mitbekommen, was überall auf der Welt los ist ‐ mittlerweile bekommt man die Nachrichten unmittelbar aufs Handy. Ganz ehrlich: Ich bin sechs Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Ich habe mein Leben also eigentlich in einer paradiesischen Zeit in Mitteleuropa verbringen dürfen, ohne Krieg direkt vor der Haustür. Trotzdem muss man höllisch aufpassen: Gerade ist unsere Welt sehr, sehr fragil. Das, was im Nahen Osten vor sich geht, ist ebenso wenig zu fassen, wie das, was Putin uns antut.

Wie gehen Sie mit den vielen schlechten Nachrichten um? Sind Musik und Kunst auch ein Mittel, sich mit den Dingen, die in der Welt passieren, intensiv auseinanderzusetzen?

Ich bin auf jeden Fall jemand, der immer wissen muss, was dort draußen los ist. Und genau genommen ist es wirklich so, dass das alles Material ist, welches in meinem Kopf herumgeistert und sich durch meinen Gestaltungsdrang niederschlägt. Da gibt es dann auch Themen, die immer wieder kommen, bei denen man gerne hätte, dass es langsam mal aufhört ‐ wie etwa der ganze Rechtspopulismus, der uns jetzt weltweit seit über einem Jahrzehnt verfolgt. Die AfD wird immer stärker und die Verblödung mancher Menschen nimmt immer mehr zu. Da muss man leider am Ball bleiben. Ich kann und will nicht wegschauen, denn ich habe drei Enkel, für die ich mir wünsche, dass es ihnen in Zukunft auch gut gehen wird.

Ein Konzert ist ‐ trotz aller ernster Themen in manchen Stücken ‐ für das Publikum ja aber immer auch die Möglichkeit, Leichtigkeit zu erleben ...

Ja, unbedingt! Das ist ja auch das Schöne an der rheinischen Mentalität: Wir gehen zum Lachen nicht in den Keller. Der Humor kann uns halt auch bei ganz Vielem helfen. Die BAP-Songs sind so wenig verbittert wie ich selbst. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, nicht zu verbittern. Das entspricht auch nicht meinem Wesen. Ich kann in den furchtbarsten Phasen über irgendetwas lachen. Das ist mir einfach angeboren.

Ist das aus Ihrer Sicht Teil des Erfolges von BAP?

Das kann gut sein. Ich denke aber, dass es auch dazu gehört, dass die Menschen sich ernst genommen fühlen. Unser Programm ist immer eine Berg- und Talfahrt, wo ein Song den nächsten fast zwangsläufig nach sich zieht. Wie bei einer Choreographie. Und bei der Dramaturgie achte ich natürlich darauf, dass es nicht irgendwann zu schwermütig wird. Da gibt es dann immer auch mal alberne Lieder, wie „Waschsalon“, bei denen die Leute sich weglachen. Und das ist wunderschön.

Wie fühlt es sich an, wenn man mit einer Band ‐ zwar mit wechselnder Besetzung, aber doch immer unter diesem Namen ‐ schon fast 50 Jahre auf der Bühne stehen darf?

Ja, die Fluktuation bei BAP über die Jahre ist groß. Ich habe auch mittlerweile aufgehört zu zählen, wie viele bei uns gespielt haben. Das ist aber ja auch normal. Und es hat auch geholfen, dass wir uns immer wieder erneuern konnten. Wir haben nie jemanden zu uns geholt, der schlechter als sein Vorgänger war. Und ganz wichtig: Es musste auch immer menschlich passen. Das zu vereinen ‐ Menschlichkeit und Können ‐ ist durchaus ein Kunststück. Ich möchte auch keinen Musiker hinter mir wissen, der irgendeine Nummer nicht mag, die wir spielen. Da ist mir eine große Offenheit sehr wichtig, und dann spielen wir lieber einen anderen Song. Bis auf vielleicht einige wenige, die wir einfach immer spielen, weil die Leute das auch erwarten. Ein BAP-Konzert ohne „Verdamp lang her“ wird es nicht geben.

Verbinden Sie eigentlich besondere Konzert-Erinnerungen mit dem Bodensee?

Oh ja, ganz viele. Wir haben oft am Bodensee gespielt, auf dem Hohentwiehl in Singen ‐ in Friedrichshafen, in Meersburg vorm Schloss und in den ersten Jahren auch in Lindau. Ich weiß noch, dass ich vom Hotelzimmer aus auf den Löwen schauen konnte.

Wie kam es denn zum Programm für die neue Tournee?

Als wir die Tour zum Album „Alles fließt“ gespielt haben, habe ich zehn Stücke des neuen Albums in die Setlist genommen. Das ist wirklich viel Neues auf einmal, daher habe ich gesagt, dass wir dazwischen eine Menge Songs von ganz früher spielen sollten, die jeder kennt. Was folgte? Da war jedes Mal, wenn wir diese alten Songs gespielt haben so ein Leuchten im Publikum. Die Leute haben sich total gefreut, dass sie diese Musik nochmal zu hören bekommen. Das habe nicht nur ich, das hat die ganze Band gesehen. So war die Idee geboren, eine Tournee mit dem Programm der beiden Alben von 81/82 zu spielen.