Auf bislang unbekannte Art und Weise ist in den frühen Stunden des Sonntagmorgens in der Länderöschstraße in Friedrichshafen ein Wohnwagen in Brand gesetzt worden. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Außerdem verletzte sich ein Ersthelfer leicht. Durch sein beherztes Eingreifen konnte wohl ein größerer Schaden verhindert werden.

Mit Füßen ausgetreten

Der Ersthelfer entdeckte den Brand des Wohnwagens und alarmierte um 5.29 Uhr die Rettungsleitstelle. Dann fing er direkt an, die Flammen mittels einer Einkaufstüte und durch Austreten mit den Füßen zu bekämpfen, heißt es im Bericht. Als die erste Streifenbesatzung der Polizei eintraf, brachte der Mann gerade die letzten Flammen zum Ersticken.

Brandlegung vermutet

Dabei wurde der Schuh des Ersthelfers beschädigt, und er verletzte sich leicht. Die Ursache für den Brandausbruch ist den Ermittlern des Polizeireviers Friedrichshafen bislang unklar. Sie gehen nach aktuellem Stand von einer Sachbeschädigung durch Brandlegung aus. Die Feuerwehr war mit neun Leuten und zwei Fahrzeugen vor Ort. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den verletzten Ersthelfer.

Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541/701-3104 zu melden.