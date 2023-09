Fast drei Jahre sind mittlerweile vergangen, seit Pläne der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für den Abriss von 16 Mehrfamilienhäusern an der Schwab-, Hebel- und Ekkehardstraße mächtig viel Wirbel in der „Franzosensiedlung“ ausgelöst haben.

Ein vor zwei Jahren angekündigter Planungswettbewerb lässt weiterhin auf sich warten, auf einen Komplettabriss wird es aber wohl nicht mehr hinauslaufen. Ein Gutachten soll stattdessen schon vor dem Wettbewerb aufzeigen, wie möglichst viel Gebäudebestand erhalten werden kann.

Der Druck auf den Häfler Wohnungsmarkt ist seit Jahren immens. Dass die BImA auf einem 2,4 Hektar großen Areal an der Schwab-, Hebel- und Ekkehardstraße durch Nachverdichtung neue Wohnungen schaffen will, stieß deshalb Anfang 2021 im Gemeinderatsausschuss für Planen, Bauen und Umwelt grundsätzlich auf Wohlwollen.

Einer Änderung des Bebauungsplans stimmte das Gremium dennoch nicht zu, forderte die BImA stattdessen dazu auf, Pläne vorzulegen, die sozialverträglicher sind und einen weitgehenden Erhalt des stattlichen Grünbestands ermöglichen.

Gegenwehr der Bewohner

Dass die BImA alle 16 Bestandsgebäude, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Wohnhäuser für französische Besatzungssoldaten errichtet worden waren, durch Neubauten ersetzen wollte, hatte zuvor erhebliche Gegenwehr durch einen Großteil der Bewohner ausgelöst.

Weil ihre Mieten für Häfler Verhältnisse bislang sehr niedrig sind und die meisten, überwiegend recht großen Wohnungen sich ihrer Meinung nach in gutem, zum Teil sehr gutem Zustand befinden. Manche der insgesamt 105 Wohnungen waren gerade erst komplett saniert worden.

Keine Zeitplan für den Wettbewerb

Im Herbst 2021 kündigte die BImA dann einen Planungswettbewerb an, in dem verschiedene Möglichkeiten einer baulichen Weiterentwicklung des Areals geprüft werden sollten ‐ neben Komplettabriss und Neubau auch möglicher Teilabriss, Sanierung und Aufstockung.

Bis Mitte 2022 sollte der Wettbewerb eigentlich ausgeschrieben werden. Etwas mehr als ein Jahr später lässt er allerdings noch immer auf sich warten. „Die BImA führt derzeit Gespräche mit der Stadt über die Voraussetzungen und Grundlagen für den Auslobungstext“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme der Behörde.

Einen Zeitplan nennt die BImA nicht mehr, bleibt stattdessen vage: „Ein genauer Starttermin kann derzeit nicht benannt werden und hängt von den oben genannten Gesprächen ab. Sobald diese abgeschlossen sind, wird die BImA den Wettbewerb ausloben.“

Wobei so ein Wettbewerb in Form einer Mehrfachbeauftragung verschiedener Planungsbüros im Acht-Punkte-Plan für vorhabenbezogene Bebauungspläne in Friedrichshafen erst an siebter Stelle steht. Davor steht noch eine Beteiligung der Öffentlichkeit.

„Preisgedämpfte“ Wohnungen

Während sich die BImA zu genauen Inhalten der laufenden Gespräche nicht äußert, wird die Stadtverwaltung gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ konkreter. Demnach werde derzeit geklärt, welcher Gebäudebestand saniert und welche Bereiche abgerissen werden sollen. „Im Blick auf das Thema graue Energie ist die Stadtplanung der Auffassung, dass möglichst viel Gebäudebestand erhalten werden soll. Hierzu erarbeitet die BImA derzeit ein Gutachten“, heißt es in der Stellungnahme aus dem Rathaus.

Die Zielvorgabe ist damit klar: kein Komplettabriss der 16 Mehrfamilienhäuser. Ein weiteres Thema, das aktuell geklärt werde, sei die Frage, wie viel geförderten Wohnraum die BImA bereitstellen muss, da sie alle Wohnungen „preisgedämpft“ anbieten werde, also zu Mieten, die relativ deutlich unter dem marktüblichen Niveau liegen.

15 Wohnungen für Geflüchtete

Nachdem frei werdende Wohnungen in den 16 Mehrfamilienhäusern der BImA in den vergangenen Jahren mit Blick auf den eigentlich geplanten Abriss zunächst nicht mehr neu vermietet worden waren, sind aktuell wieder fast alle belegt ‐ zum Teil mit Geflüchteten aus der Ukraine.

Laut Auskunft aus dem Häfler Rathaus hat die BImA der Stadt 15 Wohnungen unentgeltlich für diesen Zweck überlassen ‐ die Stadt bezahle lediglich die Nebenkosten. Vier Wohnungen stehen laut BImA leer, „da sich diese aktuell in einem nicht bewohnbaren Zustand befinden“. Größere Sanierungsmaßnahmen in den Bestandsgebäuden seien „bis auf Weiteres nicht vorgesehen“.