Wo Stillen und Wickeln in Friedrichshafen möglich ist

Auch außer Haus soll für Familien das Wechseln der Windeln oder das Stillen an ruhigen Orten möglich sein. Die Stadt Friedrichshafen möchte jetzt genau diese Anlaufstellen in einem Online-Wegweiser für Eltern mit kleinen Kindern sichtbar machen.

Auf der neu erstellten Internetseite zu sehen ist eine interaktive Karte der Stadt mit markierten Stellen. Diese weisen darauf hin, wo ein Platz für die Eltern zu finden ist. Bereits 14 Orte finden sich in der Karte wieder. Zu sehen sind nicht nur Still- und Wickelmöglichkeiten in der Innenstadt, sondern auch in Fischbach, Kluftern und Ailingen.

Auf der neu erstellten Internetseite zu sehen ist eine interaktive Karte der Stadt mit markierten Stellen. Diese weisen darauf hin, wo ein Platz für die Eltern zu finden ist. Bereits 14 Orte finden sich in der Karte wieder. (Foto: Screenshot/Stadt Friedrichshafen )

Für jeden Standort ist eine genaue Adresse, sowie der Hinweis über einen barrierefreien Zugang hinterlegt. Darunter sind beispielsweise das Bürgerhaus Kluftern, verschiedene Familientreffs oder auch das Schulmuseum in Friedrichshafen. Dieses Angebot soll es den Familien unterwegs erleichtern, einen Platz zu finden, um ihr Kind in Ruhe zu stillen oder zu wickeln.

Um den Online-Wegweiser zu vervollständigen, bittet die Stadt nun um die Mithilfe der hiesigen Geschäfte. Unter www.friedrichshafen.de/stillen-wickeln steht ein Formular zur Verfügung. Dies können die örtlichen Restaurants, Modehäuser und andere Institutionen nutzen, um ihre Still- und Wickelplätze auch zur Online-Ansicht zur Verfügung zu stellen.