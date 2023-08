Doppeltes Glück für Geburtstagskinder: Bei etlichen Freizeitzielen am Bodensee und in der weiteren Region gibt es für sie Rabatte oder sogar freien Eintritt.

Wo und wie Geburtstagskinder sparen können, steht in dieser Auflistung — ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie auch Rabatte für Geburtstagskinder anbieten, schreiben Sie uns unter [email protected]

Indem Sie auf das Ausflugsziel in der Liste klicken, kommen Sie direkt zum entsprechenden Abschnitt im Artikel:

Bodenseeschiffsbetriebe

Die Bodenseeschifffsbetriebe (BSB) nehmen Geburtstagskinder jeglichen Alters kostenfrei an Bord. Gegen einen Lichtbildausweis ist das kostenfreie Ticket an allen Landestellen der BSB erhältlich. Gültig ist dieses Ticket auf allen VSU–Linienstrecken, einschließlich der Fahrten in die Schweiz und nach Österreich. Es kann den gesamten Tag für unterschiedliche Linien genutzt werden — nicht nur einmalig. Ausgenommen sind jedoch Fähren und Sonderfahrten, wie zum Beispiel Rundfahrten.

Die regulären Fahrkartenpreise variieren je nach Strecke. Grundsätzlich werden die folgenden Linien befahren: Linie eins zwischen Konstanz und Friedrichshafen, Linie zwei zwischen Friedrichshafen und Bregenz, Linie drei zwischen Konstanz und Überlingen, Linie vier zwischen Radolfszell und Reichenau. Weiter gibt es Verbindung zwischen Schaffhausen und Kreuzlingen, Romanshorn und Kreuzlingen, Rorschach und Rheineck, Romanshorn und Rorschach, Romanshorn und Altnau sowie zwischen Romanshorn und Langenargen. Weitere Informationen unter www.bsb.de

Bäder in Friedrichshafen

Alle Häfler Bäder bieten freien Eintritt für die Badegäste an ihrem Geburtstag — und das ohne Altersbeschränkung. Ein Nachweis, zum Beispiel der Ausweis, muss vorgezeigt werden. Das Angebot gilt für das Strandbad Friedrichshafen, das Frei– und Seebad Fischbach, das Wellenbad Ailingen und das Häfler Sportbad. Der Eintritt für das Frei– und Seebad Fischbach sowie das Wellenbad beträgt für Erwachsene 4,80 Euro und mit Ermäßigung 2,40 Euro.

Alle Bäder in Friedrichshafen bieten Geburtstagskindern freien Eintritt. Hier ist das Freibad in Fischbach zu sehen. (Foto: Corinna Konzett )

Für das Strandbad zahlen erwachsene Gäste 2,40 Euro und mit Ermäßigung 1,20 Euro. Das Frei– und Seebad, das Wellenbad und das Strandbad sind unter der Woche von 10.30 bis 20 Uhr und an Wochenenden von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der Einzeleintritt für das Sportbad beträgt für Erwachsene 7,20 Euro und ermäßigt 3,60 Euro. Es ist jedoch noch bis zum 8. September geschlossen. Nähere Informationen gibt es unter www.bäder.friedrichshafen.de

Cineplex Friedrichshafen

Das Cineplex in Friedrichshafen bietet Geburtstagsfeiern für Kinobesucher von vier bis zwölf Jahren an, bei denen von den mindestens fünf voll zahlenden Kindern und einem Erwachsenen das Geburtstagskind kostenlosen Eintritt erhält.

Eintrittspreise für 2D–Vorstellungen betragen für Erwachsene 11,50 Euro, für Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahre 9 Euro und für unter zwölfjährige Kinder 6,50 Euro (gegebenenfalls plus Filmzuschlag je nach Vorstellung). Mehr gibt es unter www.cineplex.de/friedrichshafen

Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren

Das Ravensburger Spieleland beschenkt Geburtstagskinder bis 14 Jahre mit freiem Eintritt. Und das sogar bis zu sechs Tage nach dem eigentlichen Geburtstag.

Dafür muss der Ausweis mitgebracht werden. Erwachsene ab 15 Jahren zahlen für ein Tagesticket 42,50 Euro und Kinder von 3 bis 14 Jahre sind mit 40,50 Euro dabei. Im August ist das Spieleland zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter www.spieleland.de

Museum Ravensburger

Im Spielemuseum der Firma Ravensburger in Ravensburg erhalten Geburtstagskinder ebenfalls freien Eintritt. Außerdem gibt es spezielle Geburtstagsarrangements für bis zu acht Kinder, bei denen das Geburtstagskind und zwei erwachsene Betreuer freien Eintritt haben. Tagestickets kosten für Kinder 9,50 Euro, für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene zwölf Euro.

Die Öffnungszeiten des Museums sind in der Regel von 10 bis 17 Uhr, Montag ist meist Ruhetag, es gibt aber Ausnahmen. Näheres unter www.museum–ravensburger.de

Abenteuer– und Kletterpark Immenstaad und Kressbronn

In den Abenteuer– und Kletterparks in Immenstaad und Kressbronn gibt es freien Eintritt für das Geburtstagskind, sofern es unter 15 ist und mindestens vier zahlende Kinder als Begleitung dabei hat.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 29 Euro, für Jugendliche ab 16 Jahren 26 Euro, für Kinder zwischen fünf und 15 Jahre 23 Euro. Geöffnet ist der Kletterpark in den Sommerferien täglich von 10 bis 19 Uhr. Näheres unter www.abenteuerpark.com

Maislabyrinth Nitzenweiler

Geburtstagskinder sparen im Maislabyrinth den vollen Eintrittspreis. Der reguläre Eintrittspreis beträgt 4,50 Euro. Noch bis zum 17. September ist das Labyrinth von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Mehr unter www.maisabenteuer.de

Wild– und Freizeitpark Allensbach

Der Wild– und Freizeitpark Allensbach gewährt kostenlosen Eintritt für alle, die am Besuchstag ein Jahr älter werden. Regulär beträgt der Eintritt pro Erwachsenen 15 Euro und pro Kind 13 Euro. Geöffnet ist der Park bis Oktober täglich von 9 bis 17 Uhr und ab Oktober von 10 bis 17 Uhr. Nähere Informationen unter www.wildundfreizeitpark.de

Therme Konstanz

Die Therme in Konstanz lässt Besucher an ihrem Geburtstag kostenfrei ins Wasser springen, jedoch nur bis zum 18. Lebensjahr. Ein Tagesticket kostet pro Person 17,50 Euro, ermäßigt 14 Euro, und berechtigt zum Besuch zwischen 9 und 22 Uhr. Weiteres unter www.therme-konstanz.de

Sea Life Konstanz

Im Sea Life in Konstanz hat das Geburtstagskind bis zwölf Jahre kostenfreien Eintritt, wenn ein Kindergeburtstag mit mindestens sechs Teilnehmern für je 13,45 Euro gebucht wird. Eine erwachsene Begleitperson ist ebenfalls vom Eintrittspreis befreit. Ein reguläres Tagesticket kostet pro Person 21,50 Euro, und der Besuch ist von 10 bis 18 Uhr möglich. Mehr Informationen unter www.visitsealife.com/konstanz

Die Eselspinguine im Großaquarium Sea Life in Konstanz können Geburtstagskinder bis zwölf Jahre kostenlos besuchen - allerdings nur, wenn sie das Geburtstagspaket mit mindestens sechs Teilnehmern buchen. (Foto: dpa/Patrick Seeger )

Legoland Günzburg

Im Legoland Günzburg haben Gäste zwischen drei und elf Jahren am Geburtstag freien Eintritt unter Vorlage eines Ausweises. Der reguläre Eintritt beträgt 64 Euro, die Öffnungszeiten sind von 10 bis 19 Uhr. Weiteres unter www.legoland.de

Skyline–Park Bad Wörishofen

Der bayerische Skyline Park bietet Geburtstagskindern bis 14 Jahre kostenfreien Einlass. Und das innerhalb von fünf Tagen nach und vor dem eigentlichen Jubeltag. Besucher über 1,50 Meter Körpergröße zahlen 42 Euro Eintritt und Besucher zwischen 1,10 und 1,49 Meter zahlen 35 Euro Eintritt. Gäste unter 1,10 Metern erhalten kostenlosen Eintritt. Im August und Anfang September ist der Skyline Park von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Näheres unter www.skylinepark.de

Säntis–Seilbahn

In der Schweiz erhalten Geburtstagskinder keine komplett freie Mitfahrt mit der Säntis–Seilbahn, aber 50 Prozent Rabatt. Berg– und Talfahrten kosten jeweils 38 Schweizer Franken (etwa 39,50 Euro) für Erwachsene ab 16 Jahren, für Kinder zwischen 6 und 16 Jahre werden 19 Schweizer Franken (etwa 19,75 Euro) fällig. Bergfahrten sind täglich ab 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr und Talfahrten bis 18 Uhr möglich. Mehr Informationen gibt es unter www.saentisbahn.ch