Die Bodenseeweihnacht geht in die letzte Woche. Darunter sind auch einige besondere Stände mit handgemachten Dingen. Über drei davon berichten wir stellvertretend. Zu entdecken gibt es auf dem Weihnachtsmarkt noch eine Menge mehr. Stände, die tageweise dort von Vereinen oder Schulen betrieben werden, bieten neben den Manufakturen ebenfalls handgemachte Artikel.

An erster Stelle seien Moritz Gollmar und Malin Gruber genannt. Die beiden kommen aus Hagnau und bieten Produkte aus Zirbenholz an. Und das hat eine Geschichte. Moritz Gollmar war lange Zeit in führender Position als Projektleiter in der Automobilbranche tätig.

Moritz Gollmar bietet handgearbeitete Produkte aus Zirbenholz, darunter auch hochwertiges Öl und Likör auf dem Weihnachtsmarkt an. (Foto: Ralf Schäfer )

Nach einer Reha nach einer Krankheitsphase kam dann alles anders. Er schulte um, tat das, was ihm schon als Kind Freude bereitet hatte. Er widmete sich den Arbeiten mit Holz, begann eine entsprechende Ausbildung und fand schließlich im Zirbenholz seine Aufgabe.

Alles aus Zirbenholz

Aus Zapfen und gefallenen Ästen gewinnt er das Öl, das er auf Zirben-Späne gibt, um damit Räume zu aromatisieren. In Handarbeit und mit Hilfe lokaler Kooperationen sind darüber hinaus Produkte entstanden wie das Zirben-Badesalz, der Zirben-Likör und die auf dem Markt angebotenen nicht alkoholischen Getränke. Wer noch ein individuelles und nur hier zu bekommendes Geschenk sucht, ist bei Moritz Gollmar und Malin Gruber richtig.

Individuellen Schmuck, handgearbeitet und personalisiert, sowie andere Artikel bietet Natalie Baumbusch aus Friedrichshafen an. (Foto: Ralf Schäfer )

Individuell sind auch die Arbeiten von Natalie Baumbusch aus Friedrichshafen. Sie gestaltet Schmuck aus vorhandenen Bestandteilen, die die Kunden selbst aussuchen und zusammenstellen können. Ob Buchstaben-Kombinationen in Silber oder vergoldeten Schmuckteilen, die Wahl zwischen den unterschiedlichsten personalisierten Schmuckstücken haben die Kunden frei. Die Idee dazu hatte Natalie Baumbusch, als sie für sich selbst Modeschmuck zusammenstellte.

Individueller Schmuck

Als selbstständige Grafikdesignerin hat sie ein Auge für Design. So lag es nahe, dass sie aus ihrem Hobby schließlich einen kleinen Shop machte, in dem es auch gestaltete Bilderrahmen, Postkarten oder andere Dekoartikel gibt, die jeweils auf bestimmte Personen abgestimmt werden können.

Jedes Stück hat eine Geschichte

Einen Blick für Schönheit hat auch Peter Ammerich aus Friedrichshafen. Er hat in seiner Freizeit begonnen, aus Holzstücken Salz- und Pfeffermühlen oder andere nützliche Dinge zu drechseln. „Dabei hat jedes Stück eine Geschichte“, erzählt er. Eine Mühle ist aus einer alten Eiche gedrechselt, deren Stamm er geschenkt bekommen hat, eine andere aus Treibholz aus Langenargen.

Versehen sind die Mühlen mit hochwertigen Mahlwerken aus der Schweiz, die „aber derzeit gar nicht mehr lieferbar sind. Daher sind das hier alles Einzelstücke“, berichtet er. Seinen Stand hat er allerdings nur noch bis Sonntag auf dem Häfler Weihnachtsmarkt.