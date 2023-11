Wissenschaftler rocken die Bühne der Caserne

Rockkonzert der Wissenschaft: Der Science Slam Bodensee am Samstag, 2. Dezember, um 20.30 Uhr im Kulturhaus Caserne Friedrichshafen beleuchtet hochaktuelle Themen der Wissenschaft auf unterhaltsame Weise. Renommierte Forscherinnen und Forscher aus Süddeutschland sind dabei und rocken die Bühne im Casino. Wer gewinnt hat die Möglichkeit sich für die Süddeutschen Meisterschaften zu qualifizieren.

Georg Eggers große Beschäftigungsfelder sind das Ingenieurwesen, die Sensorik, die Signalverarbeitung und die Elektrotechnik. Er ist Professor an der Hochschule München und Erfinder der Physik des Scheiterns. Eggers bringt an diesem Abend das Thema „3-Liter-Auto: Ein (Ver-) Wunderwerk der Technik“ auf die Bühne des Kulturhauses.

Anastasia August ist promovierte PostDoc am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für angewandte Materialien. Sie forscht zu Materialien, die Wärme speichern. In ihrem Vortrag „Wärme speichern wie ein Bär“ erklärt sie dies anhand des Fells knuddeliger Eisbären.

Deogratias Shidende widmet sich dem Thema „Erweiterte Realität für Studenten mit Behinderung“. Der Doktorand ist studierter Informatiker und forscht an digitalen Hilfsmitteln im Bereich der erweiterten Realität, die vor allem Lernenden helfen sollen. In seinem Vortrag erklärt er sehr verständlich, was Augmented Reality (Erweiterte Realität) bedeutet und welche Chancen und Risiken diese Möglichkeit im Kontext von Inklusion für den Unterricht bietet.

Marco Öttl ist Triathlet, Ironman 70.3, Fußballschiedsrichter in der Oberliga Baden-Württemberg und hat 2023 erfolgreich den Bodensee schwimmend durchquert. Der wissenschaftliche Mitarbeiter an der DHBW Mosbach stellt dem Publikum und sich selbst die Frage: „Hochwasser und nun - ein statistischer Bemessungsansatz mit Potential?“ Seine Mission: das Hochwasserrisiko einzudämmen. Er erläutert im Vortrag seine Forschung dazu.

Paula Martika Weber, Doktorandin der HHU Düsseldorf und inzwischen an der Universität Würzburg beschäftigt, hat Bachelor und Master im Bereich medizinische Physik absolviert und vor drei Wochen ihre Doktorarbeit abgegeben. In ihrem Vortrag „Von Punkten und Streifen“ erklärt sie, wie wichtig der Unterschied zwischen Punkten und Streifen für die Physik ist.

Claudia Wick schreibt als Mitarbeiterin der Bayerischen Akademie der Wissenschaften am größten Lateinwörterbuch der Welt und war im Oktober 2023 in Friedrichshafen bei der Süddeutschen Meisterschaft. Nun geht die promovierte Wissenschaftlerin mit ihrem neuen Vortrag „Mampfende Apostel? Dem lateinischen Volk aufs Maul geschaut“ erneut ins Rennen und erläutert, wie sie mithilfe von Data Science Methoden herausfindet, ob in lateinischen Texten formuliert wurde.

Bei einem ScienceSlam haben Forschende je nur zehn Minuten Zeit, um das Publikum für sich zu gewinnen. Das Publikum ist die Jury und entscheidet, wer seine Forschung am besten erklären kann. Erlaubt sind dabei sämtliche Hilfsmittel. Von reiner Reimform, Powerpoint bis hin zu Live-Experimenten auf der Bühne ist alles dabei.

Karten www.kulturhaus-caserne.tickettoaster.de