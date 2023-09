Wir verlieren den Sinn für das Besondere

Mit dem Spruch „Die richtige Kleidung für jeden Anlass“ werben Modegeschäfte schon lange nicht mehr. Diese Kleidung hat ja eh schon jeder: Jeans und T–Shirt. Und wenn es noch simpler sein soll, den Jogginganzug. Wer keinen trägt, fällt besonders im Supermarkt fast schon auf.

Mein Großvater machte mehr her als sein Enkel

Bitte nicht falsch verstehen: Man muss den Hippies dankbar sein, dass sie uns von steifen Kleidungsvorschriften befreiten. Mein Großvater, Jahrgang 1908, verinnerlichte die neue Zwanglosigkeit nicht mehr. Für ihn war es undenkbar, sich in Kleidern, die er zu Hause trug, öffentlich sehen zu lassen. In die Stadt ging er immer im Sonntagsstaat; Hut inklusive. Das muss im Sommer schweißtreibend gewesen sein. Aber beim Blättern in alten Fotoalben muss ich sagen: Opa hat echt was hergemacht. Mehr als sein Herr Enkel.

(Nach-)Lässige Kleidung macht das Leben zum Einerlei

Heute putzt man sich nur noch selten heraus. Manche Zeitgenossen laufen selbst bei Kulturveranstaltungen im Graf–Zeppelin–Haus herum, als seien sie nach einer Notreparatur gerade unterm Auto vorgekrochen. Was mich an dieser Lässigkeit stört: Sie macht das Leben zum Einerlei. Sie verwischt den Unterschied zwischen Alltag und festlichen Anlässen.

Ohne Rituale gibt es keine Festlichkeit

Was bleibt von einem Fest, wenn seine Rituale verschwinden? Letztlich gerade das, wodurch seine Besonderheit, seine Festlichkeit erst hervorgebracht wird. Anders gesagt: Natürlich muss eine Hochzeitsgesellschaft den Sekt nicht aus Kristallgläsern trinken. Es gibt doch auch Wegwerfbecher. Aber als festlich wird die Hochzeit dann kaum in Erinnerung bleiben.

Inzwischen erscheint es mir berechtigt, dass Orchestermusiker in ausgewählter Garderobe zum Konzert erscheinen. Sie retten damit wenigstens einen Teil der Atmosphäre, wenn das Publikum in Flipflops und Muscle–Shirts im Saal sitzt. Früher fand ich es auch verstaubt und spießig, wenn ein Pianist erst seine Frackschöße hinter sich werfen musste, bevor er auf einem Klavierhocker Platz nehmen konnte. Jetzt frage ich mich, ob diese antiquierte Kleidung nicht auch ein sichtbar gemachtes Festhalten des Respekts ausdrückt, mit dem ein Pianist der Musik begegnet, die er aufführt.

Junge Leute haben wieder einen Sinn für das Besondere

Ist das alles von gestern? Nein. Ausgerechnet junge Leute scheinen wieder einen Sinn für Ereignisse zu entwickeln, die aus dem Alltag herausragen. Wie sonst soll man es verstehen, wenn ganze Schülerjahrgänge sich für ihre Abibälle mit festlicher Kleidung herausputzen? Ist das nur eine Flucht in überkommende Konventionen — aus Angst vor einer Zukunft, die von globalen Krisen geprägt sein wird?

Ich glaube nicht. Zumindest teilweise zeigt diese Garderobe das Bewusstsein einer Schwelle: Ein Lebensabschnitt endet, ein neuer beginnt. Die Garderobe ist wie eine umgeknickte Ecke im sich fortschreibenden Lebenslauf. Die Ecke markiert eine Seite, auf der Dinge stehen, an die man sich später erinnern will — weil sie nicht im Alltag untergehen sollen.

