Der Wintereinbruch hat am Wochenende nicht nur Räumdiensten, Polizei und Feuerwehren jede Menge Arbeit beschert. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser in Friedrichshafen und Tettnang hatten nach eigener Aussage ebenfalls gut zu tun. Das galt auch am Montag noch. Eine Folge der ergiebigen Schneefälle war auch der Stromausfall am Sonntag in Eriskirch, Langenargen, Kressbronn und Tettnang-Kau.

Nachdem weitere Schneefälle in der Nacht auf Montag ausgeblieben sind, hielt sich die Zahl der witterungsbedingten Verkehrsunfälle zum Start in die neue Woche aus Sicht der Polizei zwar in Grenzen. Insbesondere glatteisbedingte Stürze von Fußgängern werden oft allerdings gar nicht bei der Polizei gemeldet. So war dort am Montagvormittag lediglich ein Fall aus Friedrichshafen bekannt.

Unfallchirurgen haben viel zu tun

In den Kliniken des Medizin-Campus Bodensee landeten allerdings deutlich mehr Fälle - laut einer Sprecherin des Klinikverbunds nochmal etwa gleich viele wie schon am Wochenende. Allein im Klinikum Friedrichshafen mussten am Wochenende rund 20 Frakturen und mehrere Platzwunden versorgt werden, zwei Drittel davon operativ.

„Unsere Unfallchirurgen hatten viel zu tun“, berichtet der unfallchirurgische Chefarzt Prof. Dr. Ludwig Oberkircher mit Blick in beide MCB-Häuser. Zu behandeln galt es Unterschenkelfrakturen, Sprung- oder Handgelenksverletzungen nach Stürzen von Menschen jeglichen Alters.

Stadt weist auf Räum- und Streupflicht hin

Im Hinblick auf den Wintereinbruch hatte die Friedrichshafener Stadtverwaltung in der vergangenen Woche einmal mehr auf die private Räum- und Streupflicht auf Gehwegen hingewiesen. Laut Streupflichtsatzung sind Anwohner verpflichtet, Gehwege auf einer Breite von einem Meter bei Eis und Schnee zu räumen - werktags bis 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis spätestens 8 Uhr.

Dies gilt laut Stadtverwaltung auch in Siedlungsstraßen, die über keinen ausgebauten Gehweg verfügen. Dort müssen am Straßenrand Gehstreifen mit einem Meter Breite geräumt und gestreut werden. Gestreut werden darf Splitt und Sand - Auftausalz nur in besonderen Fällen wie zum Beispiel Glatteis, Eisregen oder zum Auftauen festgetretener Eis- und Schneerückstände.

Landratsamt bittet um Vorsicht

Die Zahl der Verkehrsunfälle auf den Straßen hielt sich im Bodenseekreis zum Start in die Woche in Grenzen, wie ein Polizeisprecher berichtet. In Tettnang zum Beispiel fuhr ein Autofahrer gegen einen umgestürzten Baum, der quer über der Straße lag. Verletzt wurde er dabei aber nicht.

Mit Blick auf die Gefahren durch abbrechende Äste und umstürzende Bäume hat das Landratsamt des Bodenseekreises am Sonntag bereits an die Menschen appelliert, vorerst nicht im Wald spazieren zu gehen und generell vorsichtig in der Nähe von Bäumen zu sein. Ein allgemeines Betretungsverbot für Wälder oder einzelne Waldabschnitte ist laut einem Sprecher des Landratsamts vorerst aber nicht geplant.

Stadt sperrt den Hauptfriedhof

Die Stadt Friedrichshafen hat aus Sicherheitsgründen allerdings den Hauptfriedhof an der Hochstraße geschlossen, zunächst bis einschließlich Mittwoch, 6. Dezember.

Wie der Mitteilung aus dem Rathaus zu entnehmen ist, sind zahlreiche Äste an den Bäumen abgerissen und müssen weggeräumt werden. Die Besucher der anderen Friedhöfe in den Stadt- und Ortsteilen bittet die Stadt um Vorsicht im Umfeld von Bäumen.

Baum stürzt auf 20 kV-Leitung

Ein Baum, der unter der Schneelast umgestürzt ist, war laut Auskunft von Michael Hofmann, dem Geschäftsführer des Regionalwerks Bodensee, auch verantwortlich für die Stromausfälle in Eriskirch, Langenargen, Kressbronn und Tettnang-Kau am Sonntag zwischen 11 und 14 Uhr. Durch diesen Baum sei bei Gattnau eine 20 kV-Freileitung beschädigt worden.

Die dadurch automatisch ausgelöste Abschaltung der Leitung habe dann „leider nicht optimal funktioniert“, so Hofmann. Sprich: Es wurde deutlich mehr abgeschaltet als eigentlich erforderlich gewesen wäre. Betroffen war das gesamte Netz zwischen Kressbronn, Langenargen und Eriskirch.

Diese Störung wiederum habe dann beim vorgelagerten Netzbetreiber, der Netze BW GmbH, „gewisse Prüfroutinen“ ausgelöst. In diesem Zusammenhang ist dann auch im Tettnanger Teilort Kau vorübergehend der Strom ausgefallen.