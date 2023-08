Niemand würde vermuten, dass man bei einem Open Air–Konzert ein Schnäppchen machen kann. Erstens schießen die Preise für Konzertkarten seit Jahren in die Höhe. Zweitens kommt einen der kleine Hunger zwischendurch bei einem Festival teuer zu stehen: Stullen und Getränk haben Preise wie sonst nur an der Tankstelle. Aber es gibt Lücken. Und die findigen Köpfe werden eine solche letzte Woche bei den Konzerten von Wincent Weiss und Lea aufgespürt haben: nämlich die Becher am Getränkeausschank. Sie zeigen jeweils das Konterfei der beiden Popstars und kosteten zwei Euro — Pfand, selbstverständlich. Aber so mancher dürfte seinen Becher mit nach Hause genommen haben, denn so billig bekommt man ihn kein zweites Mal. Im Onlineshop von Wincent kostet so ein Becher 3,33 Euro, Versand noch obendrauf. Und Lea bietet ihren Becher gar nicht mehr an. Es gibt ihn aber bei Ebay, für stolze 10 Euro. Status: schon verkauft.

Hoffentlich sind Wincent und Lea über die entgangenen Geschäfte nicht traurig. Zumindest für Wincent hätten wir zum Trost eine gewinnbringende Idee: Bring dein eigenes Weiss–Bier–Glas auf den Markt, mitsamt dem Weiss–Bier, das da reingehört. Wenn man an das jugendliche Alter deiner Fans denkt: nur Alkoholfreies.