„Hier herrscht immer Betrieb. Die Leute kommen und die Leute gehen“. So beschreibt Michelle Reznicek in der Rolle des Liftboys den Betrieb im imaginären Hotel, das dem Programm „Hotel Hotel“ den Namen gibt. Sie vergisst dabei nur eines: In einem guten Hotel heißt man viele Gäste mehr als einmal willkommen — so wie im Traumtheater Valentino. Die Zuschauerin Ute Hahn zum Beispiel hat Fotos auf dem Handy, das sie und ihren Sohn Felix im Jahr 2017 zusammen mit den Valentinos zeigt. „Und das war damals ja nicht das erste Mal, dass wir da gewesen sind“, sagt sie.

Michelle balanciert neun Weingläser auf einmal

Was die Valentinos auf die Bühne zaubern, ist immer herzwärmend oder es gleicht einem poetischen Wachtraum. So vollführt Michelle, die Hotelangestellte, in einem gelangweilten Augenblick auf einem Polstersessel und einem Garderobenständer akrobatische Kunststücke — mit so gleichmütiger Miene, als handle es sich dabei nur um ihre sichtbar gemachten Phantasien; und als säße sie in Wirklichkeit noch immer gelangweilt da. Man kann das magischen Realismus nennen, der auch am Werk ist, wenn man seinen Augen nicht traut: Etwa, weil Michelle auf einem Messer, dessen Griff in ihrem Mund steckt, Weingläser balanciert — und zwar neun Stück auf einmal.

Die Eltern mimen zwei balzende Vögel

Das Programm steckt voller gutmütigem Humor. So wie in dieser Glanznummer: Michelles Eltern, Corinna und Valentino, mimen zwei singende und balzende Vögel — bis die Vogeldame ihrem Verehrer wortlos die Meinung pfeift: Wenn er glaubt, dass sie sich Küken machen lässt und brav das Nest hütet, ist er schief gewickelt. Zwitscher ab!

Bezaubernde Tier–Kunststücke ohne jeden Zwang

Liebenswert sind die Kunststücke der Hunde und der majestätisch großen Maine Coone–Katze der Valentinos: Nicht Zwang, sondern ihr Bewegungstrieb sowie die Lust auf Leckerlis sind die treibenden Kräfte. Und so absolviert die Katze — bekanntlich sind sie undressierbar — einen Slalom–Parcours oder springt löwengleich von Podest zu Podest. Die Hunde wiederum setzen sich wahlweise als lebende Pelzmütze auf Corinnas Scheitel oder nutzen ihren Körper wie ein Laufrad, wenn sie eine Rolle macht.

Aus „Fettness“ wird Fitness — und umgekehrt

Aber wir sind immer noch in einem Hotel — und da wird Wellness groß geschrieben. Durch aufgeblasene Textilhüllen verwandeln Michelle und Corinna sich in fettleibige Hotelgäste, die vom Aerobic–Trainer Valentino in Form gebracht werden. Schließlich ist nicht nur die Luft raus, sondern auch die Pfunde sind abgeschmolzen. Wäre da nur nicht der Sekt, mit dem der Erfolg gefeiert wird: im Nu sind die Gäste wieder kugelrund wie ehedem.

Die Valentinos verabschieden jeden Gast persönlich

Am Ende des Abends springt der 76–jähriger Valentino wie ein Jungspund von der Bühne und eilt zum Ausgang: Wie es bei diesem Familien–Varieté Tradition ist, verabschieden sich die Künstler persönlich von ihrem Publikum. Dabei entstehen wohl auch wieder Fotos, wie Ute Hahn sie auf dem Handy hat.