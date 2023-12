An der geplanten Umgestaltung des Häfler Strandbads gibt es weiter Kritik: Miriam Montano und Jürgen Legner zeigen sich in einer Pressemitteilung „fassungslos“, dass jüngst im Gemeinderat Arbeiten für das Projekt vergeben worden sind.

Sie fürchten eine Verschlechterung im Bad durch den Umbau - und kündigen als „direkte Reaktion“ an, sich nächstes Jahr für die Gemeinderatswahl aufstellen zu lassen. Sie wollen für das Netzwerk für Friedrichshafen kandidieren.

„Unser schönes Strandbad wird unter dem Deckmantel der Renaturierung für viel Geld massiv verschlechtert“, wird Miriam Montano in der Mitteilung zitiert. Montano engagiert sich unter anderem in der Initiative Friedrichshafen Zero.

Renaturierte Fläche als Liegewiese ungeeignet?

Jürgen Legner befürchtet, dass die Liegewiese nach der Umgestaltung zu einem „Uferrasen“ werde, der „zum Großteil aus Kies und nur einem geringen Anteil aus Humusboden besteht“.

„Als Beispiel dient der östliche Bereich im Strandbad, der bereits renaturiert ist: Dort geht kaum jemand ins Wasser und auch als Liegewiese ist die renaturierte Fläche ungeeignet“, wird er zitiert. Jürgen Legner ist laut Mitteilung Teil der Initiative Strandbad, die im Sommer innerhalb von zwei Wochen mehr als 1000 Unterschriften gegen die Umgestaltung gesammelt hatte.

Die beiden nennen noch weitere Argumente gegen den Umbau - unter anderem den hohen CO2-Ausstoß, den die Umgestaltung verursachen würde. Montano und Legner sprechen von einer „Fehlentscheidung des Gemeinderats“ - und wollen nun offenbar selbst in das Gremium einziehen. „Als direkte Reaktion auf diese Erfahrung haben sie sich entschieden, zukünftig selbst mitentscheiden zu wollen und sich nächstes Jahr für die Gemeinderatswahl für das Netzwerk für Friedrichshafen aufstellen zu lassen“, heißt es in der Mitteilung.

Umbau ist seit Februar beschlossene Sache

Der Gemeinderat hat die Umgestaltung des Strandbads im Februar mit großer Mehrheit beschlossen. Hintergrund sind die laut Stadtverwaltung vielen Mängel vor Ort. Die Mauer etwa sei nicht mehr standsicher und die Schäden seien mittlerweile so gravierend, dass eine Sanierung nicht mehr ausreiche. Die Bauarbeiten im Bad sollen laut Stadt Ende Januar beginnen.