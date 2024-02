Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft in dieser Woche fast überall in Deutschland zu Streiks im kommunalen Nahverkehr auf. Das hat auch Auswirkungen auf den Fährbetrieb zwischen Konstanz und Meersburg.

Der Streik bei der Fähre Konstanz-Meersburg beginnt am Donnerstagmorgen um 4.35 Uhr und dauert 48 Stunden an, wie die Stadtwerke Konstanz mitteilen. „Fahrgäste mit dem Auto müssen den Umweg über die Straße in Kauf nehmen“, heißt es weiter.

Stadtverkehr und BOB sind nicht betroffen

Fahrgäste mit Fahrrad und Fußgänger können einen Ersatzverkehr mit dem Fahrgastschiff MS „Schwaben“ zwischen dem BSB-Hafen Konstanz (beim Stadtzentrum) zum BSB-Hafen in Meersburg nutzen. Es gelten die Tarife der Fähre Konstanz-Meersburg.

Das Schiff fährt ab Konstanz um 6 Uhr, 7.30 Uhr, 9 Uhr, 13.30 Uhr, 15 Uhr, 16.30 Uhr, 18 Uhr und 19.30 Uhr.

Ab Meersburg fährt das Schiff um 6.45 Uhr, 8.15 Uhr, 9.45 Uhr, 14.15 Uhr, 15.45 Uhr, 17.15 Uhr, 18.45 Uhr, 20.15 Uhr.

Nicht vom Streik betroffen sind die Verkehrsbetriebe des Stadtwerks am See. „Stadtverkehr Friedrichshafen, Stadtbus Überlingen, Bodensee-Oberschwaben-Bahn und Bodensee-Katamaran fahren auch diese Woche fahrplanmäßig“, schreibt das Stadtwerk in einer Pressemitteilung.