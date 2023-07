Straßenkunst, Open–Air–Kino, Kunsthandwerkermarkt: Gutes Wetter ist für das Flair und das Angebot auf dem Kulturufer in Friedrichshafen wichtig.

Doch komplett trocken bleiben dürfte es an der Uferpromenade am ersten Wochenende wohl kaum. Und auch Gewitter bis hin zu Unwettern sind möglich, wie Jürgen Hieber von der Wetterwarte Süd berichtet.

„Am Freitag beginnt der Tag recht schön, und es gibt sommerliche Temperaturen“, sagt Hieber. Allerdings dürften im Laufe des Tages von Nordwesten her Wolkenfelder und auch Niederschläge in die Region ziehen. „Die sehen im Moment nicht heftig aus. Und ob es wirklich Friedrichshafen trifft, muss man abwarten“, so der Meteorologe.

Auch heftigere Unwetter sind möglich

Der Samstag sei dann wahrscheinlich eher „gewitteranfällig“, und es könnte auch kräftiger regnen. Zwar dürfte es noch einmal sommerlich warm werden, doch könnte es auch zu Unwettern kommen, sagt Jürgen Hieber.

Ähnlich durchwachsen beginnt der Sonntag: „In den frühen Morgenstunden und am Vormittag kann es durchaus noch Schauer und Gewitter geben.“ Diese könnten stellenweise auch heftig ausfallen.

„Schaukelsommer“ geht weiter

In der zweiten Tageshälfte rechnet Hieber aber mit einem Zwischenhoch, wodurch sich Besserung einstelle. „Der Montag sollte dann recht ordentlich sein, mit angenehm–warmen, aber nicht sommerlich–heißen Temperaturen“, so der Experte von der Wettwarte–Süd.

Doch schon am Dienstag dürften sich dann die nächsten Regengüsse nähern. „Wir haben gerade einen richtigen ,Schaukelsommer’. Mal ist an einem Tag gutes Wetter und am nächsten ist es schon wieder gewittrig und wechselhaft“, sagt er.