In diesen Tagen vor 40 Jahren haben in der Häfler Partnerstadt Sarajevo die Olympischen Winterspiele begonnen. Und auch wenn auf dem Eis, auf Pisten und Schanzen keine Athleten vom Bodensee und Oberschwaben am Start waren, mitgespielt und gewonnen haben Häfler und Ravensburger bei diesem sportlichen Highlight allemal.

Friedrichshafen warb für sich und den Bodensee - Ravensburg mit Bier der Brauerei Leibinger. Die Idee zu einem solchen Engagement hatte deren Vertriebsleiter.

Wenn Siegfried Giesser in diesen Tagen zurückblickt, spricht er von einem „Glücksfall“ und „Schwabenstreich“, geboren auf der IBO im Jahr 1981 auf dem Messestand des Hotel „Europa“ aus Sarajevo.

Leibinger schenkt 5000 Liter Bier aus

Im Gespräch mit dem Hotelmanager kamen beide auf die bevorstehenden Olympischen Spiele zu sprechen und der Leibinger-Vertriebschef dachte laut nach, ob seine Brauerei und die Partnerstadt Friedrichshafen in einem „Deutschen Haus“ des Hotels für Sportler und Funktionäre nicht mit Werbung und einem Ausschank dabei sein könnten? Sie sollten dabei sein dürfen.

Nicht nur der Hotelchef aus Bosnien war begeistert, auch der Häfler Verkehrsdirektor Udo Haupt samt OB Martin Herzog. Letzterer sprach von einer „Super-Idee“ und fädelte die ersten Verhandlungen ein. Doch in der Folge türmten sich die bürokratischen Hürden.

Die Welt war bei uns. Siegfried Giesser

Die Industrie- und Handelskammer (IHK), Konsulate und das bosnische Innenministerium wurden eingeschaltet, grünes Licht für das Engagement zu erteilen und zu ermöglichen, dass die Brauerei Leibinger eine Spedition mit 150 Liter-Fässern nach Sarajevo schicken konnte. Schließlich gab es die Zusage für Leibinger, 5000 Liter Bier während der Spiele auszuschenken.

Promis aus aller Welt kommen

Das oberschwäbische Bier und der „Treffpunkt Friedrichshafen“ waren in Sarajevo zu einem internationalen Begegnungspunkt der Spiele geworden. Am 7. Februar 1984 stachen Vertriebsleiter Siegfried Giesser, Max Leibinger, eine Vertreterin des Häfler Verkehrsamtes und eine Dolmetscherin das erste Fass an.

Zwei Wochen lang zapften bosnische Helferinnen und Helfer „wie die Weltmeister“ im PR-Zentrum für Sportler und Funktionären aus aller Welt, angefangen vom Eiskunstläufer Rudi Cerne über Mariele und Irene Epple, Skiweltmeister Bernhard Russi aus der Schweiz, die Biathlon-Olympiasieger Fritz Fischer und Peter Angerer, Rosi Mittermeier und Christian Neureuther oder Annemarie Moser-Pröll aus Österreich, Harry Valerien vom ZDF, oder Landwirtschaftsminister und DSV-Präsident Josef Ertl. Mittendrin legte der Ravensburger SWF-Studioleiter Walter Rundel, der täglich bis spät in die Nacht Interviews führte und am frühen Morgen auf Sendung gegangen war, Überstunden ein.

OB sitzt als Copilot im Cockpit

„Die Welt war bei uns“, erinnert sich Giesser 40 Jahre nach dem „Schwabenstreich“, der das Engagement auch in an derer Hinsicht war. Denn während der amerikanische Getränkehersteller Coca-Cola drei Millionen Dollar auf den Tisch blättern musste, um die olympische Idee vermarkten zu dürfen, verkaufte Leibinger während der Spiele 5000 Liter Olympia-Pils, setzte im Oberland 1000 Olympia-Krüge ab und ließ eine Million Bierdeckel mit dem olympischen Emblem drucken, ohne einen (damaligen) Pfennig für Werberechte bezahlen zu müssen. Vom Erlös spendete die Brauerei 10.000 Mark an die Stadt Sarajevo.

Ganze Delegationen waren aus Friedrichshafen nach Sarajevo geflogen, unter ihnen viele Stadträte. Mit im Cockpit saß OB Martin Herzog als Copilot.