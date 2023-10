Wie Steinmaßl den VfB Friedrichshafen aus der Misere führen will

Die Saison des VfB Friedrichshafen hat einen sehr unschönen Verlauf genommen. Zuletzt gab es lediglich zwei Punkte aus fünf Spielen und das Abrutschen auf den elften Tabellenplatz in der Staffel IV der Fußball-Landesliga. Nun soll die Negativserie endlich ein Ende finden. In neuer Konstellation: Die Häfler haben Cheftrainer Giovanni Rizzo unter der Woche entlassen und Michael Steinmaßl als Nachfolger installiert. Seine Premiere als VfB-Coach feiert Steinmaßl am Samstag im Heimspiel gegen den SV Ochsenhausen. Spielbeginn im Zeppelinstadion ist um 15.30 Uhr.

Erster Kontakt am Montagmorgen

Anfang der Woche ging es ziemlich schnell. Sandro Musso, Sportlicher Leiter des VfB Friedrichshafen, kontaktierte Steinmaßl am Montagmorgen nach dem 1:4 am Sonntag im Derby beim FV Ravensburg II. Beide Seiten haben sich länger ausgetauscht und haben sich dann am Dienstagmorgen entschlossen, dass sie zukünftig zusammenarbeiten möchten. „Ich glaube, dass der VfB Friedrichshafen eine wahnsinnige Größe hat“, betont Steinmaßl. Es gebe extrem viele Abteilungen, was es den Verantwortlichen auch nicht immer so einfach mache. Grundsätzlich sieht er es aber positiv, „sonst hätte ich es nicht angetreten“, sagt Steinmaßl. Ein Argument für die Zusage war zudem die Abteilungsleitung. Steinmaßl kennt Andreas Müller-Hirlinger sowie Klaus Segelbacher: Vor 20 Jahren hat er mit beiden beim VfB zusammen gespielt und schätzt sie als „Fußballverrückte“.

Schon am Dienstagabend leitete Steinmaßl das Training und spricht dabei von einem „turbulenten“ Abend, da neben dem Kennenlernen auch die Verabschiedung von Rizzo anstand. Rizzo heuerte 2017 als Co-Trainer beim VfB an und stieg 2021 zum Chefcoach auf. „Es hat viel Spaß gemacht“, sagt Rizzo. Besonders gerne denkt er an den Aufstieg in die Verbandsliga im Jahr 2020 zurück. Seit Dienstag ist seine Zeit bei den Häflern nun abgelaufen, ein Stück weit könne es Rizzo nachvollziehen. „Schlussendlich haben die Ergebnisse nicht gestimmt, so ist das Geschäft“, meint Rizzo und wünscht dem VfB „weiter viel Erfolg“. Er selbst ist offen für Anfragen.

Dass ein Trainerwechsel nötig war, ist eng verbunden mit der mangelhaften Chancenverwertung. „Es gab gute Phasen, wir müssen die Spirale drehen“, hat Steinmaßl in den Videos erkannt. Eine Aufgabe von ihm wird es sein, die Lockerheit zurückzubringen. „Manche Spieler sind verunsichert“, so der 48-Jährige. Seine neue Mannschaft wollte er in dieser Woche noch nicht mit seiner Philosophie überfrachten, am Freitag brachte er ihr seine Ideen aber schon einmal näher.

Michael Steinmaßl beschwört Erfolgserlebnis

Wie der Weg aus der Misere gelingt, ist für Steinmaßl klar. „Die Mannschaft und der Verein brauchen ein Erfolgserlebnis“, sagt Rizzos Nachfolger, dessen Co-Trainer Oliver Senkbeil ist. Zunächst einmal wird Steinmaßl am Kader nichts ändern. „Es wird aber aufstellungstechnisch Veränderungen geben“, kündigt er an. In den nächsten Wochen wird er sich dann ein genaueres Bild von der U23 machen und auch die Personalien Amir Kücükler (aktuell Reserve) und Alessio Genua (jeweils Offensivspieler) überprüfen. Kücükler machte die Sommervorbereitung bei der ersten Mannschaft mit, sollte dann aber in der Reserve in der Kreisliga A2 Spielpraxis sammeln. Genua beklagte sich über seine Einsatzzeiten im Landesliga-Team und pausiert momentan.

Friedrichshafens Gegner, der SV Ochsenhausen, befindet sich in einer englischen Woche. Der Aufsteiger holte am Mittwochabend die Begegnung gegen den SV Baindt nach und durfte sich über einen 5:0 (4:0)-Erfolg freuen. Mit dem zweiten Saisonsieg kletterte Ochsenhausen auf Rang 13. „Ich denke ein Landesligist kann ein Spiel unter der Woche wegstecken“, erwartet Steinmaßl keinen müden Gegner. „Trotzdem, auch wenn ich noch nicht lange da bin, sind wir so selbstbewusst zu sagen: Wir müssen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken. Wir sind der VfB Friedrichshafen und spielen zu Hause.“

Steinmaßl, der Ende 2022 wegen gesundheitlichen Problemen beim Bezirksligisten TSV Tettnang zurücktrat, ist wieder auf dem Damm. „Ich bin wieder fit so weit. Meine Bandscheibe ist wieder gut“, so Steinmaßl. Er hat große Lust, beim VfB Friedrichshafen etwas zu bewegen, und gibt alles für einen guten Start in seine Amtszeit.

Die Fußballverbände in Baden-Württemberg – also auch der Württembergische Fußballverband – empfehlen ihren Vereinen, im Rahmen einer Schweigeminute vor allen Spielen im Amateurfußball in der laufenden Woche der Opfer im Nahost-Konflikt zu gedenken und ein gemeinsames Zeichen der Solidarität mit Israel zu setzen. Somit möchte der baden-württembergische Amateurfußball seine tiefe Betroffenheit ob des terroristischen Anschlags der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung und die verheerende Eskalation im Nahost-Konflikt kundtun und zugleich unmissverständlich nach außen tragen, jede Form von Gewalt und Fanatismus zu verurteilen. (sz)