Wie steht’s um die Verkehrswende in der Stadt?

„Umsteigen leicht gemacht“ lautet die Online-Veranstaltung der Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen am Mittwoch, 22. November, um 19 Uhr zum Thema Mobilität.

Seit rund 20 Jahren beschäftigt sich Verkehrsexperte Horst Schauerte mit Öffentlichem Personennahverkehr und ist deutschlandweit und darüber hinaus als Mobilitätsexperte gefragt, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen-Fraktion im Gemeinderat Friedrichshafen. Beim Stadtwerk am See verantwortet Schauerte den Bereich Mobilität. ÖPNV ist für ihn weit mehr als Bus- und Bahnfahren. Kurz bevor Horst Schauerte Friedrichshafen in Richtung Wien verlässt, konnte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ihn nun für eine Online-Veranstaltung gewinnen.

Dabei geht es um allgemeine Fragen zur Verkehrswende (Was ist das überhaupt?). Welche Faktoren sind entscheidend, um die Mobilität umweltfreundlicher zu gestalten? Wo stehen wir in Friedrichshafen? Wie macht der Stadtverkehr das Umsteigen leicht? Was erwartet die Fahrgäste ab Januar 2024?

Um Veränderungen herbeizuführen, bedarf es Push- und Pullfaktoren. Das heißt, es müssen Anreize geschaffen werden, die Menschen zu den Öffentlichen Verkehrsmitteln ziehen (Pull). Pushfaktoren sorgen hingegen dafür, den Autoverkehr einzuschränken. „Man kann Pullen wie man will ‐ ohne Pushen erreichen wir unsere Ziele nicht“, sagt Horst Schauerte, der als Geschäftsführer der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH in erste Linie auf die Finanzen schaut. „Die Teilnehmenden dürfen sich auf einen informativen Abend rund um die Mobilität freuen“, sagt Stadtrat Walter Zacke, der die Veranstaltung moderiert. Nach einem Impulsvortrag geht Mobilitätsexperte Horst Schauerte auf Fragen der Teilnehmenden ein.

Interessierte können sich unter Angabe ihres Namens und Wohnortes mit einer Mail an [email protected] für das Zoom-Meeting anmelden.