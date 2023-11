Gebündelte Kräfte: Beim Kampf gegen Betrüger arbeitet die Polizei im Bodenseekreis eng mit dem Kreisseniorenrat zusammen. Oft handelt es sich bei den Leidtragenden von Schockanrufen und anderen perfiden Maschen um ältere Menschen. Um sie zu schützen, setzen die Partner auf Aufklärung und Prävention - und versuchen damit so präsent wie möglich im Alltag der potenziellen Opfern zu sein.

Schockanrufe, Enkeltricks, falsche Polizisten - es vergeht kaum eine Woche, in der die Polizei im Bodenseekreis nicht darüber informieren muss, dass sich Betrüger wieder einmal erfolgreich hohe Geldsummen ergaunert haben.

„Das ist auch für uns manchmal frustrierend“, sagt Florian Suckel vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg. Man informiere über so viele Quellen über das Thema - aber das führe bei vielen trotzdem nicht zu mehr Vorsicht. „Die meisten denken, es betrifft sie nicht. Aber oft werden genau diese Leute dann zu Betroffenen“, sagt Suckel.

Aktionen in allen Kreis-Gemeinden

Die Präventionsabteilung der Polizei hinterfrage deshalb ständig, wie man das Thema „am besten rüberbringe“, fügt sein Kollege Hans Hunger an. Ein zentraler Ansatzpunkt: Die Kooperation mit dem Kreisseniorenrat - denn in den meisten Fällen wählen sich die Betrüger ältere Menschen als Opfer aus. Zusammen habe man schon viele Aktionen gemacht, sagt Walter Schmidt, der Vorsitzende des Kreisseniorenrates Bodenseekreis.

„Wir waren auf den Wochenmärkten aller Gemeinden im Kreis unterwegs und haben dort unsere Kuverts verteilt“, berichtet er. Die Briefumschläge waren gefüllt mit Info-Material über die gängigen Betrugsmaschen.

Außerdem enthalten: Ein Pappaufsteller, den sich die Senioren neben das Telefon stellen können. Laut Florian Suckel ein besonders effektives Medium für den Kampf gegen Schockanrufe: „Jedes mal, wenn jemand anruft, springt das ins Auge und sensibilisiert für das Thema.“

„Multiplikatoren“ sollen Infos streuen

Ins Auge springen derzeit auch 200 Großplakate im ganzen Bodenseekreis sowie Zeitungsanzeigen, die vor Telefonbetrug warnen. Auch das ist eine Aktion von Polizei und Kreisseniorenrat - gemeinsam mit weiteren Partnern, zum Beispiel der „Schwäbischen Zeitung“. Erreichen wolle man die ältere Zielgruppe auch über „Multiplikatoren“, zum Beispiel über Enkelkinder.

„Wir geben in der Jugendverkehrsschule Postkarten mit Infos aus. Damit erreichen wir alle Schüler im Bodenseekreis“, berichtet Florian Suckel. Die Kinder geben diese an Oma und Opa weiter - und die würden eine Postkarte vom Enkel sicher nicht wegwerfen, so Suckel.

Je öfter ich etwas darüber höre, desto mehr verinnerliche ich es Polizist Hans Hunger

Insgesamt wolle man mit dem Thema einfach so präsent wie möglich sein, fasst Hans Hunger zusammen. „Je öfter ich etwas darüber höre, desto mehr verinnerliche ich es“, sagt er.

Kann ein Theaterstück helfen?

Deshalb gibt es auch schon Ideen für weitere Aktionen. So wolle man erreichen, dass bei einer Welle von Schockanrufen die Menschen über das Radio informiert werden - ähnlich wie beim Verkehrsfunk.

Eine weitere Idee, die aktuell aber noch in den Kinderschuhen steckt: ein Theaterstück, das über Betrug am Telefon aufklären soll. Anderswo habe man damit gute Erfahrungen gemacht, so Florian Suckel. „Theaterstücke können den psychologischen Effekt haben, dass sich die Zuschauer mit den Personen auf der Bühne identifizieren“, sagt er.

Theaterbegeisterte, zum Beispiel Laienspielgruppen, die an einer Umsetzung interessiert wären, können sich beim Referat Prävention der Polizei melden - unter Telefon 0751/8031042 oder per Mail an [email protected]