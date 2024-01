Die Bauarbeiten am Stadtbahnhof in Friedrichshafen liegen im Zeitplan. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) auf Anfrage mit.

Allerdings gibt es beim Bau eines neuen Aufzugs derzeit Schwierigkeiten - aus mehreren Gründen. Ein Überblick über den aktuellen Stand auf Friedrichshafens wohl auffälligste Dauerbaustelle.

Warum gibt es die Baustelle überhaupt?

Zur Erinnerung: Seit Oktober 2021 laufen die Bauarbeiten zur Modernisierung und zum barrierefreien Umbau des Stadtbahnhofs. Die Deutsche Bahn erneuert die Bahnsteige und lässt sie mit Aufzügen ausstatten. Dadurch wird mobilitätseingeschränkten Fahrgästen oder Reisenden mit Kinderwagen, Fahrrädern oder viel Gepäck ein barrierefreier Ein- und Ausstieg in die Züge ermöglicht.

Da alle drei Bahnsteige erneuert werden, sind die Arbeiten recht aufwändig. Weil darunter Kabel liegen, müssen die Arbeiter jeden Bahnsteig komplett aufmachen, alte Kabel entfernen, neue Trassen verlegen und dann vom Fundament aus alles wieder aufbauen.

Erst danach können sie jeweils die Aufzüge, die von den Kabeltrassen mit Strom versorgt werden, einbauen. Zur Modernisierung gehört außerdem, dass die Dächer der Bahnsteige verlängert werden und auch die Unterführung aufgewertet wird.

Wie kommen die Bauarbeiten voran?

„Die Bahnsteigarbeiten befinden sich weitgehend im Zeitplan“, sagt ein Bahnsprecher. Zuletzt seien im November 2023 die Bauarbeiten auf der Seite des Gleises 3 abgeschlossen worden, sodass der Bahnsteig 2 nun vollumfänglich nutzbar sei, berichtet er.

Im Anschluss daran habe die Deutsche Bahn mit den Arbeiten an Gleis 4 auf dem Bahnsteig 3 begonnen. Gleichzeitig kümmere man sich um die östliche Treppe an diesem Bahnsteig. „Dieser Bauabschnitt wird Mitte Mai 2024 abgeschlossen“, sagt der Sprecher.

Welche Schwierigkeiten gibt es?

Allerdings läuft es nicht in allen Bereichen der Baustelle rund: „Material- und Personalmangel“ hätten in der Vergangenheit, insbesondere beim Bau des Aufzuges am Hausbahnsteig, für Verzögerungen gesorgt.

„Aktuell sorgen Streiks, krankheitsbedingte Ausfälle und die Witterung für Beeinträchtigungen beim Bau des Aufzugs am Bahnsteig 2“, berichtet der Bahnsprecher. Durch die Bahnstreiks habe das Baustellenpersonal teilweise Schwierigkeiten gehabt, zur Arbeit zu kommen.

Den Aufzug an den Gleisen 2 und 3 können Reisende noch nicht benutzen. (Foto: Florian Peking )

Für Außenstehende hat es allerdings den Anschein, dass der neue Aufzug schon fertig ist. Aber noch ist der Fahrstuhl abgesperrt. Das Bahnsteigdach um den Aufzugsschacht herum müsse abgedichtet werden“, erläutert der Bahnsprecher. „Diese Arbeiten sind wetterabhängig.“

Und neben den genannten Beeinträchtigungen gibt es noch einen weiteren Grund: Da es sich um eine „sicherheitsrelevante Anlage“ handle, seien „umfassende Abnahmen“ notwendig, zum Beispiel die des Notrufs im Aufzug. Anders als auf einem Aushang vor Ort angegeben, wird der Fahrstuhl nicht ab März 2024 zur Verfügung stehen. „Der Aufzug wird voraussichtlich Anfang April in Betrieb genommen“, sagt der Sprecher.

Wann will die Deutsche Bahn fertig sein?

Laut Bahn sollen die „Hauptarbeiten“ am Häfler Stadtbahnhof im Dezember 2024 fertig sein und im Anschluss im ersten Quartal 2025 noch „Restarbeiten“ stattfinden.

„Unter Restarbeiten fallen zum Beispiel kleine gestalterische Maßnahmen an der Personenunterführung, weiterhin wird der schienengleiche Überweg an den Bahnsteigenden in Richtung Radolfzell zurückgebaut“, berichtet der DB-Sprecher. Dieser Überweg wird aktuell noch für die angemeldeten Transporte mobilitätseingeschränkter Personen genutzt.