Keine gute Erfahrung hat eine 74–jährige Häflerin bei einer Fahrt mit der Stadtbuslinie vier gemacht. Sie ist auf den Rollator angewiesen und hatte außerdem noch die Hand gebrochen, sodass sie beim Ein– und Aussteigen auf Hilfe angewiesen ist. Trotz mehrfacher Bitten habe ihr der Fahrer nicht geholfen und auch den Bus nicht abgesenkt, um ihr den Einstieg zu erleichtern. Die Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH bedauert den Vorfall, hat aber zumindest zum Teil eine Erklärung dafür, und zudem gab es wohl auch Missverständnisse.

Noch beschwerlicher als sonst waren in diesem Monat Fahrten für die Seniorin, die wegen einer Gehbehinderung auf einen Rollator angewiesen ist und auch noch die Hand im Gips hatte. Sie wollte mit der Linie 4, Abfahrt 14.02 Uhr, vom Hafenbahnhof zum Franziskusplatz fahren. Am hinteren Einstieg des stehenden Busses habe sie bereits auf den Busfahrer gewartet und ihn um Hilfe gebeten, schildert sie.

Dieser habe zwar auch zustimmend genickt, sei aber dann in der Fahrerkabine verschwunden. Sie habe dann durch den Bus nach vorne gerufen, worauf er nicht mehr reagiert habe. Letztlich hätten ihr dann zwei Frauen geholfen, die ebenfalls in den Bus einstiegen. „Da fehlt noch viel an Inklusion und Mitdenken der Leute“, merkt sie dazu an.

Junger Mann kommt zu Hilfe

Beim Aussteigen habe sich die Situation wiederholt. Wieder habe sie den Fahrer durch Rufe aus dem hinteren Teil des Busses, in dem sie sich befand, um Hilfe gebeten und auch darum, den Bus abzusenken. Weiter nach vorne habe sie wegen des Rollators nicht gehen können. Wieder sei nichts passiert.

Ich kriege da keine Hilfe. 74-jährige Häflerin

Schließlich habe ihr ein junger Mann geholfen, aus dem immer noch nicht abgesenkten Bus auszusteigen. Dabei sei sie beinahe gestürzt. Der Fahrer müsse das gesamte Manöver gesehen haben, da es einige Minuten gedauert habe, bis sie schließlich den Bus verlassen habe, ist sie überzeugt.

Fahrer seien instruiert worden

Dies sei nicht das erste Mal gewesen, dass der Bus nicht oder erst nach mehrmaligem Nachfragen zum barrierefreien Einsteigen abgesenkt worden sei. „Ich kriege da keine Hilfe“, kritisiert sie die fehlende Unterstützung. Sie findet, dass der Bus immer abgesenkt werden sollte, und wünscht sich weiter, dass die Fahrer von sich aus auf Passagiere achten, die eventuell Hilfe brauchen.

Sebastian Dix, Leiter der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke am See, zu denen der Stadtverkehr gehört, bedauert den Vorfall sehr. Grundsätzlich sei es so, dass die Busse an jeder Haltestelle abgesenkt werden sollten, die Fahrer seien entsprechend instruiert worden. Es sei aber auch so, dass dies etwas Zeit in Anspruch nehmen könne. Die Fahrer müssten zunächst warten, bis alle anderen Passagiere eingestiegen seien, und könnten erst dann den Fahrerstand verlassen.

Zuvor aber müssten sie die Fahrerkabine noch gegen unbefugte Zugriffe absichern. Deshalb seien kurze Wartezeiten nicht immer zu vermeiden. Erst dann könne die Rollstuhlrampe für den Ein– oder Ausstieg ausgeklappt werden. In diesem Fall sei dies aber offensichtlich nicht geschehen, räumt Dix ein.

Blauer Knopf signalisiert Bitte um Hilfe

In der Regel würden die Hilfestellungen sehr gut funktionieren, zumindest lägen sonst keine negativen Rückmeldungen vor. Die Fahrer stünden selbstverständlich bereit, um auch beim Ein– und Ausstieg behilflich zu sein. Um Hilfe anzufordern, gebe es eigens den blauen Knopf innen und außen an der Tür, und diesen habe die Dame leider weder beim Ein– noch beim Ausstieg gedrückt.

Stattdessen habe sie durch den Bus gerufen, was der Fahrer einfach nicht gehört habe. Die während Corona installierten Schutzscheiben am Fahrerstand schirmten ihn zum Teil ab, zusätzlich habe er zu dem Zeitpunkt gerade einem anderen Fahrgast eine Auskunft gegeben. Anschließend sei der Fahrer im Begriff gewesen, der Dame zu helfen, doch da habe diese bereits Hilfe durch andere Passagiere bekommen.

Funktion bisher unbekannt

Die Funktion des blauen Knopfes war für die 74–Jährige neu: „Das wusste ich bisher überhaupt nicht“, sagt sie. Nun hofft sie, dass sich die Rampe künftig dann wirklich senkt und sie schnell Hilfe bekommt. Denn der Gips verschwindet wieder, der Rollator wird bleiben.