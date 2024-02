Eigentlich sollte das Virus ausgerottet werden, doch seit Beginn des Jahres häufen sich die Fälle von Masern in Europa - unter anderem Österreich, Großbritannien und Rumänien. Auch in Deutschland steigt die Zahl der Erkrankungen. Im Bodenseekreis gab es nach Angaben des Gesundheitsamts seit 2019 nur zwei laborbestätigte Fälle. Allerdings lassen nicht alle Eltern ihre Kinder gegen Masern impfen - trotz Pflicht. Und so mancher versucht beim Nachweis sogar zu schummeln. Ein Überblick.

Wie ist die Lage im Landkreis?

Aktuell gibt es laut Landratsamt 391 gemeldete Personen unter 18 Jahren ohne Nachweis. 61 Menschen über 18 haben keinen Nachweis vorgelegt. Aktuell laufen bei der Behörde 13 Bußgeldverfahren. Die meisten der Meldeverfahren könnten direkt abgeschlossen werden, weil dem Gesundheitsamt doch ein gültiger Nachweis vorgelegt wird, berichtet Lars Gäbler.

„Vereinzelt wird auch versucht, mit offensichtlich ungültigen Attesten das Verfahren zu beenden.“ Für solche Versuche griffen die Menschen auf käuflich erworbene Gutachten aus dem Internet zurück. Oder aber es werde versucht, Mitarbeiter des Gesundheitsamts mithilfe ebenfalls im Internet verfügbarer Anschreiben mit verschiedenen Anträgen zu beschäftigen.

Wer muss eine Impfung nachweisen?

Das Masernschutzgesetz soll den Schutz vor der Virus-Erkrankung in Kindergärten, Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen sowie in medizinischen Einrichtungen fördern. Wie Lars Gäbler, Sprecher des Landratsamts Bodenseekreis, mitteilt, müssen alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in den Kindergarten, die Kindertagespflege oder in die Schule Masern-Impfungen vorweisen.

Nach 1970 geborene Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen oder medizinischen Einrichtungen arbeiten, wie Erzieher, Lehrer und medizinisches Personal, müssen ebenfalls eine Masernschutz-Impfung oder eine Masern-Immunität aufweisen. Auch Asylbewerber und Geflüchtete, die in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind, müssen einen entsprechenden Impfschutz haben.

Wie wird der Schutz nachgewiesen?

Hierfür gibt es laut Behördensprecher Lars Gäbler drei Möglichkeiten: Entweder durch Impfausweise, in denen zwei Masernimpfungen - bei einjährigen Kindern vor dem zweiten Geburtstag eine Masernimpfung - eingetragen sind.

Möglichkeit zwei ist ein ärztliches Zeugnis, das eine Masern-Immunität oder eine Befreiung von der Masern-Impfung wegen einer Kontraindikation nachweist. Ebenfalls möglich ist die Bestätigung einer zuvor besuchten Einrichtung, dass ein entsprechender Nachweis dort bereits vorgelegt wurde.

„Dokumente in einer anderen Sprache, offensichtlich gefälschte Dokumente oder offensichtliche Gefälligkeitsatteste müssen nicht anerkannt werden. In diesen Fällen ist das Gesundheitsamt zu benachrichtigen“, sagt Gäbler. Das Gesetz trat 2020 in Kraft - bis spätestens 31. Juli 2022 mussten die Nachweise in den betroffenen Einrichtungen eigentlich vorliegen.

Wie werden Nachweise kontrolliert?

Beim Masernschutzgesetz handele es sich nicht um eine Impfpflicht, sondern um eine Nachweispflicht, sagt Lars Gäbler. „Wer nicht geimpft ist, muss aber in Abwägung des Einzelfalls Einschränkungen zum Schutz anderer hinnehmen.“ Nach der Meldung der jeweiligen Einrichtung eröffnet das Gesundheitsamt ein sogenanntes Verwaltungsverfahren, schreibt die Betroffenen an und bittet um Vorlage eines Nachweises.

„Die in diesem Rahmen eingereichten Unterlagen werden sowohl ärztlich als auch verwaltungsrechtlich geprüft“, berichtet der Sprecher. Über das Meldeverfahren hinaus, kann das Gesundheitsamt stichprobenartig Nachweise kontrollieren.

Was passiert ohne Nachweis?

Wer keinen Nachweis über einen ausreichenden Masernschutz vorlegt, dürfe weder in den betroffenen Einrichtungen betreut werden, noch dort arbeiten. Leiter betroffener Einrichtungen mussten das Gesundheitsamt informieren, wenn bis einschließlich 31. Juli 2022 keine Nachweise vorgelegt werden konnten.

Dementsprechend gibt es keinen Ausschluss vom Unterricht. Lars Gäbler, Landratsamt

In Deutschland gilt für Kinder unter 18 Jahren eine Schulpflicht, die höher gewichtet ist als das Masernschutzgesetz, wie Lars Gäbler berichtet. „Dementsprechend gibt es keinen Ausschluss vom Unterricht.“ Bei Schulkindern kämen deshalb nur Bußgelder - bis zu 2500 Euro - oder die Einleitung eines Zwangsgeldverfahrens zur Vorlage eines Nachweises in Betracht.

Anders sieht es bei jüngeren betreuten Kindern, zum Beispiel in Kindergärten, aus: „Hier können im Einzelfall Betreuungs-, Betretens- oder Tätigkeitsverbote erlassen werden“, sagt Gäbler.